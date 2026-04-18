به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال زنان ایران این روزها در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته جایی که نام «خاتون بم» نه فقط به‌عنوان یک تیم بلکه به‌عنوان نماد ثبات، موفقیت و اقتدار در آستانه یک تصمیم بزرگ و شاید تاریخی ایستاده است. تیمی که طی سال‌ها حضور در لیگ برتر با عملکردی درخشان توانسته خود را به‌عنوان پرافتخارترین باشگاه فوتبال زنان ایران معرفی کند حالا با چالشی جدی روبه‌رو شده که می‌تواند مسیر آینده‌اش را به‌طور کامل تغییر دهد.

خاتون بم با ۱۷ دوره حضور در لیگ برتر و کسب ۱۱ عنوان قهرمانی کارنامه‌ای کم‌نظیر از خود به‌جا گذاشته است. این تیم نه‌تنها از نظر آماری بلکه از حیث کیفیت فنی، ساختار مدیریتی و ثبات همواره الگویی برای سایر تیم‌ها محسوب می‌شد. با این حال در پس این موفقیت‌ها مشکلاتی نهفته بود که حالا به مرحله‌ای بحرانی رسیده‌اند.

آخرین قهرمانی این تیم در فصل گذشته رقم خورد. قهرمانی‌ که شاید بیش از هر زمان دیگری ارزشمند بود چرا که در شرایطی به دست آمد که تیم با مشکلات جدی مالی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. همین بحران‌های اقتصادی از همان مقطع زمانی زمزمه‌هایی درباره احتمال انحلال باشگاه را به‌وجود آورد؛ زمزمه‌هایی که با گذشت زمان و سکوت معنادار مسئولان باشگاه رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این میان بحث انتقال امتیاز تیم است. موضوعی که نه‌تنها سرنوشت خاتون بم بلکه سهمیه ایران در رقابت‌های آسیایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در صورت واگذاری امتیاز یک تیم به باشگاهی دیگر سهمیه آسیایی آن تیم منتقل نخواهد شد. این قانون معادلات را پیچیده‌تر کرده و باعث شده وضعیت نماینده ایران در لیگ قهرمانان زنان آسیا در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

در چنین شرایطی اگر خاتون بم به هر دلیلی چه انحلال و چه انتقال امتیاز نتواند در رقابت‌های آسیایی حضور پیدا کند سهمیه ایران به تیم دوم جدول فصل گذشته یعنی گل‌گهر سیرجان خواهد رسید. تیمی که تنها با اختلافی اندک و دو امتیاز کمتر نسبت به خاتون از کسب عنوان قهرمانی بازماند و حالا خود را به‌عنوان جدی‌ترین گزینه جایگزین معرفی کرده است. گل‌گهری‌ها نیز به‌خوبی از این فرصت بالقوه آگاه هستند و با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی در تلاش‌اند تا در صورت فراهم شدن شرایط نماینده شایسته‌ای برای فوتبال زنان ایران در سطح قاره باشند.

در همین راستا نامه اخیر AFC به فدراسیون فوتبال ایران اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. طبق این نامه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) به‌عنوان آخرین مهلت معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان زنان آسیا تعیین شده است. مهلتی که عملاً یک بازه زمانی یک ماهه و تعیین‌کننده را پیش روی فوتبال زنان کشور قرار داده است. این بازه می‌تواند تکلیف یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر را مشخص کند. پرونده‌ای که فراتر از یک تیم به اعتبار فوتبال زنان ایران در سطح بین‌المللی گره خورده است.

در این میان تلاش‌ها برای نجات خاتون بم همچنان ادامه دارد. مسئولان باشگاه به‌ویژه در رأس آن‌ها مرضیه جعفری سرمربی تیم با جدیت در حال پیگیری راهکارهایی برای عبور از بحران مالی و حفظ ساختار تیم هستند. گزارش‌ها و شنیده‌ها حاکی از آن است که با وجود تمام مشکلات و حواشی هنوز امید به ادامه حیات این تیم از بین نرفته و حتی احتمال حضور آن در لیگ قهرمانان آسیا نیز مطرح شده است.

با این حال واقعیت این است که خاتون بم امروز در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم، هر توافق و هر حمایت یا عدم حمایت می‌تواند تأثیری عمیق بر آینده آن داشته باشد. ادامه مسیر این تیم می‌تواند به حفظ یک الگوی موفق در فوتبال زنان ایران منجر شود. الگویی که سال‌ها با زحمت و برنامه‌ریزی شکل گرفته است. در مقابل از دست رفتن آن نه‌تنها یک تیم پرافتخار را از صحنه خارج می‌کند بلکه می‌تواند ضربه‌ای جدی به روند رشد و توسعه فوتبال زنان کشور وارد کند.