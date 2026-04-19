به گزارش خبرنگار مهر، در پی توقف رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از تاریخ ۹ اسفند و به دنبال آغاز «جنگ تحمیلی سوم»، فضای فوتبال باشگاهی کشور با وضعیت نامشخصی مواجه شده است؛ موضوعی که در ادامه با تصمیم مسئولان مبنی بر عدم ازسرگیری مسابقات و موکول شدن ادامه لیگ به پس از پایان رقابتهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، وارد مرحله تازهای شده است.
بر اساس این تصمیم که پس از کشوقوسهای متعدد اتخاذ شده، ادامه فصل جاری لیگ برتر در مقطع فعلی منتفی اعلام شده و برگزاری دیدارهای باقیمانده به بعد از اتمام حضور تیم ملی در جام جهانی موکول شده است؛ اقدامی که عملاً وقفهای طولانیمدت در روند مسابقات باشگاهی فوتبال ایران ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، این تعویق طولانیمدت میتواند پیامدهای مهمی در حوزه نقلوانتقالات و وضعیت قرارداد بازیکنان خارجی به همراه داشته باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر ایران، از جمله تعدادی از بازیکنان ازبکستانی حاضر در تیمهای استقلال، پرسپولیس و تراکتور ممکن است با توجه به تعطیلی طولانی مسابقات، به صورت قرضی از باشگاههای ایرانی جدا شده و تا زمان ازسرگیری رقابتها به تیمهای پیشین یا سایر باشگاهها بازگردند.
این موضوع بهویژه برای بازیکنانی که در آستانه حضور در رقابتهای ملی قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا کرده و احتمال بازگشت موقت آنها به لیگهای کشورشان یا حضور قرضی در تیمهای دیگر را افزایش داده است. در ادامه این شرایط، باشگاههای لیگ برتری نیز ناگزیر به بازنگری در مدیریت قراردادها، وضعیت بازیکنان خارجی و همچنین تصمیمگیری درباره صدور رضایتنامههای موقت خواهند بود؛ موضوعی که میتواند در آینده ترکیب تیمها و برنامهریزی فنی آنها برای فصل جدید را تحت تأثیر جدی قرار دهد.
