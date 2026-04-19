آب پاکی سازمان لیگ روی دست بازیکنان؛ قراردادها تا پایان فصل معتبر است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، بعد از ساعت ها جلسه هم اندیشی و کارشناسی در سازمان لیگ با حضور مدیران عامل باشگاه ها تصمیم گرفته شد رقابت های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر تا پایان بازی های تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ تعلیق شود.

محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران در خصوص وضعیت فوتبال باشگاهی کشورمان صحبت هایی را مطرح کرده است.

*مهم ترین سوال اهالی فوتبال این است که با توجه به تعلیق مسابقات لیگ برتر نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا چطور انتخاب خواهند شد؟

- ابتدا باید از تلاش ها و زحمات همه نیروهای مسلح، امنیتی و انتظامی و امدادی قدر دانی کنم که شبانه روز مقابل دشمنان کشورمان دفاع و مقاومت جانانه ای انجام دادند. ضمن اینکه باید از مدیران عامل باشگاه ها، مربیان و بازیکنان و همچنین روسای هیات های فوتبال استانی تشکر کنم. خانواده بزرگ فوتبال ایران در طول ۵۰ روز جنگ و آتش بس همراه و همگام همه مردم کشورمان در میدان حضور داشتند و با شکل های مختلف از برپایی موکب گرفته تا حضور در تجمعات شبانه مردمی و انتشار پوستر و بیانیه در فضای مجازی حضوری مثبت و موثر داشتند. حتی در روزهای جنگ نیز تمرینات خود را برای آغاز مسابقات لیگ برتر شروع کردند تا نشان بدهند آنها نیز پای کار کشور هستند.

در خصوص انتخاب ۳ نماینده ایران برای حضور در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا باید بگویم جناب اقای تاج ریاست محترم فدراسیون فوتبال در حال رایزنی با کنفدراسیون فوتبال آسیاست که در صورت امکان نمایندگان کشورمان را دیرتر از موعد تعیین شده ۱۰ خرداد معرفی کنیم ولی اگر با این درخواست موافقت نشود بعد از بررسی کارشناسی سه نماینده کشورمان را به آسیا معرفی می کنیم.

*وضعیت تیم های سقوط کننده لیگ برتر چطور می شود؟

- طبق روال سابق قطعا دو تیم انتهای جدول طبق روال گذشته به لیگ دسته اول سقوط می کنند و دو تیم هم از این لیگ به لیگ برتر صعود خواهد کرد.

*وضعیت قرارداد بازیکنان داخلی و خارجی چطور خواهد شد؟

- در قرارداد تمامی بازیکنان داخلی و خارجی آمده است که پایان قراردادشان در انتهای فصل مسابقاتی خواهد بود و به این ترتیب هیچ بازیکنی حق جدا شدن از باشگاهش را تا پایان مسابقات فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ندارد. ضمن اینکه به فیفا هم زمان نقل و انتقالات ابتدای فصل آینده را هم با توجه به برنامه ریزی مسابقات اعلام خواهیم کرد و با توجه به وضعیت ویژه کشورمان احتمالا در این زمینه نیز مشکلی در پنجره نقل و انتقالات داخلی و بین المللی نخواهیم داشت.

*امکان برگزاری رقابت های جام حذفی پیش از جام جهانی وجود نداشت چون سه دوره از این رقابت ها باقیمانده بود؟

باید توجه کرد از نظر زمانی حتی اگر امکان برگزاری مسابقات باقیمانده وجود داشت از جمله برنامه آماده سازی تیم ملی و مهمتر اینکه تیم های حاضر در جام حذفی در آنصورت مجبور بودند چند بار آماده سازی کنند یکبار برای جام حذفی قبل از جام جهانی و باردیگر برای ادامه رقابت های لیگ برتر که این وضعیت قابل توجیه نیست

*رقابت های جام حذفی این فصل بعد از جام جهانی برگزار می شود؟

- در تلاش هستیم تا این رقابت ها را هم بعد از جام جهانی همانند رقابت های باقیمانده لیگ برتر برگزار کنیم اما مواردی هست که از لحاظ فنی و اجرایی نیازمند بررسی بیشتر است. با توجه به فشردگی تقویم مسابقات احتمال اینکه جام حذفی فصل جاری برگزار نشود وجود دارد. زیرا فصل آینده لیگ نخبگان، لیگ قهرمانان آسیا و هم جام ملت های آسیا در تقویم تیم ملی است.

*لیگ های پایین تر از جمله لیگ یک، لیگ دسته دوم و ... چطور خواهند بود؟

- به باشگاه های لیگ یک و لیگ دسته دوم اعلام کرده ایم که تمرینات خود را آغاز کنند و مهیای حضور در رقابت ها باشند، مسابقات لیگ های دسته اول و دوم از ۲۴ اردیبهشت از سرگرفته شود. برای برگزاری این مسابقات محدودیت های بازی های ملی و برگزاری جام جهانی وجود ندارد و به همین دلیل پیگیری این رقابت ها دشواری کمتری خواهد داشت.

*برنامه ریزی مسابقات چگونه است و پیش بینی می کنید چه زمانی ادامه مسابقات لیگ برتر و رقابت های فصل آینده آغاز شود؟

با توجه به شرایط کشورمان این امکان وجود دارد در پایان حضور تیم ملی در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه مسابقات لیگ برتر را از سر بگیریم و البته امیدواریم تیم ملی کشورمان در جام جهانی بدرخشد و به مراحل بالاتر در این جام صعود کند بنابراین باشگاه ها می توانند در زمان مناسب برنامه ریزی لازم جهت شروع تمرینات خود را به عمل آورند تا سپس بازی های معوقه و ۷ هفته باقیمانده بیست و پنجمین دوره لیگ برتر برگزار شود.