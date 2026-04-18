تاکتیک «حدادی» برای فرار از انتقادات/ شانس اندک پرسپولیس برای قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود این که اکثر تیم های حاضر در بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر مخالف برگزاری ادامه این رقابت ها هستند، باشگاه پرسپولیس همچنان اصرار دارد این رقابت ها باید برگزار شود.

این در حالی است که پرسپولیس در سه بازی قبل از تعطیل شدن مسابقات شکست خورد و به رده ششم جدول سقوط کرد و با صدر جدول رده بندی ۷ امتیاز فاصله دارد. با توجه به وضعیت فنی که سرخپوشان داشتند، بعید به نظر می رسد که سرخپوشان می توانستند اول امتیازات عقب افتاده را جبران کنند و در مرحله دوم برای قهرمانی تلاش کنند.

با این حال مسئولان این باشگاه همچنان اصرار به برگزاری لیگ دارند. شاید پیمان حدادی می خواهد فرار رو به جلو کند و از زیر فشار انتقادات هواداران خارج شود که پرسپولیس در زمان مدیریت او با این افت وحشتناک مواجه شد و با سه شکست متوالی فاصله اش با استقلال را به ۷ امتیاز رساند.

حدادی در تازه ترین اظهار نظرش پیرامون برگزاری رقابت های لیگ برتر گفت: باشگاه پرسپولیس در هر شرایط زمانی و هر نقطه از ایران، آمادگی برگزاری مسابقات لیگ را دارد و ما امیدواریم که قهرمان و نایب‌قهرمان لیگ در زمین مسابقه مشخص شوند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، برگزاری لیگ پس از جام جهانی مشکلات حقوقی متعددی برای تیم‌ها به همراه خواهد داشت. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که سه تیم نخست جدول که به عنوان نمایندگان ایران در آسیا انتخاب می‌شوند، در پایان لیگ نیز جایگاه خود را حفظ کنند.

علاوه بر او اینانلو، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز در این مورد گفت: تصمیم گیری درباره لیگ باید بر مبنای عدالت و منطق باشد. هنوز تصمیم قطعی درباره نحوه تعیین نماینده ایران در مسابقات آسیایی اتخاذ نشده، اما گمانه‌زنی‌هایی درباره توقف مسابقات یا انتخاب تیم به روش غیرمسابقه‌ای مطرح می‌شود.

وی تاکید کرد: اجازه دهید صریح و روشن صحبت کنم؛ باشگاه پرسپولیس آمادگی کامل برای برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر را دارد و مدیرعامل باشگاه هم پیشنهاداتی را مطرح کرده است که بسیار منطقی بوده و قابلیت دفاع کامل دارد. این پیشنهادات نه بر اساس احساسات، بلکه بر پایه واقعیت‌ها و اصول حرفه‌ای تدوین شده است.

اینانلو ادامه داد: آنچه ما بر آن تأکید داریم، این است که مراکز تصمیم‌گیری باید بر مبنای عدالت و منطق عمل کنند. در این میان، پیشنهادهای ارائه شده از سوی مدیرعامل پرسپولیس می‌تواند یک مبنای عادلانه و قابل دفاع برای هر تصمیم نهایی باشد.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انتظار داریم با نگاهی منصفانه، این پیشنهادات را روی میز بررسی قرار دهند. اگر به دنبال تصمیمی هستیم که در برابر افکار عمومی و همچنین نهادهای بین‌المللی قابل دفاع باشد، بهترین مسیر همان پیشنهادهای منطقی و شفاف است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در شرایطی اصرار به برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر دارد که در میان مدعیان قهرمانی از کمترین شانس برای رسیدن به این عنوان برخوردار است. ضمن این که افت فنی این تیم در هفته های قبل از تعطیلات مهر تاییدی است بر این ادعا که سرخپوشان نسبت به سه تیم اول شانس کمی برای قهرمانی خواهند داشت.

با این حال به نظر می رسد پیمان حدادی برای خارج شدن از زیر فشار انتقادات هواداران به خاطر نتایج ضعیفی که تیم تحت مدیریت او گرفته است، همچنان به برگزاری اصرار دارد تا در صورت معرفی شدن استقلال به عنوان قهرمان بهانه ای برای فرار از زیر فشار انتقادات داشته باشد.