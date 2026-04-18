انتخاب ۳ نماینده فوتبال ایران و یک ابهام/ پرسپولیس در کمین سپاهان!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در فصل جاری با شروع جنگ تحمیلی دشمن متخاصم صهیونیستی - آمریکایی از نهم اسفندماه سال گذشته لغو شد تا پس از نزدیک به ۵۰ روز سازمان لیگ پس از برگزاری جلسه های مشورتی متعدد با مسئولان فدراسیون، وزارت ورزش، نهادهای امنیتی و مدیران عامل باشگاه ها به این نتیجه برسد که ادامه مسابقات را پس از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار کند.

رقابت هایی که ۶۲ مسابقه اش باقی مانده است تا تکلیف قهرمان لیگ برتر مشخص شود. با این حال فدراسیون فوتبال ناچار به معرفی تیم های صعود کننده به AFC برای فصل آینده رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ است.

در نشست های متوالی گزینه های متعددی از جمله برگزاری تورنمنت بین تیم های مدعی و برگزاری همزمان جام حذفی مطرح شد اما خروجی تمام این نشست ها امروز به معرفی تیم های فعلی اول تا سوم جدول رسید.

بنابراین استقلال، تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان تیم هایی هستند که فدراسیون فوتبال به عنوان نمایندگان باشگاه ها برای فصل آینده معرفی خواهد کرد اما در صورتی که یکی از این تیم ها قبل از معرفی به آسیا دچار مشکل در تیمداری شود گزینه‌های دیگری مطرح می شود.

ارزیابی سازمان لیگ برخلاف آن چیزی است که پرسپولیس به عنوان قهرمان نیم فصل انتظار داشت. پیمان حدادی مدیرعامل سرخ ها که نسبت به برگزاری تورنمنت ۴ جانبه بین تیم های اول و دوم نیم فصل با جایگاه نخست و رتبه دوم فعلی لیگ برتر اصرار داشت حالا منتظر اتفاقاتی است که امکان دارد روزنه امید برای سرخپوشان را زنده نگه دارد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد هر چند تصمیم برای نمایندگان فصل آینده ایران در آسیا گرفته شده اما احتمال کمی وجود دارد که به دلیل برخی شرایط اقتصادی و مشکلاتی که برای فولاد مبارکه اصفهان پیش آمده است، سپاهان نتواند برای فصل آینده آمادگی حضور در آسیا را داشته باشد. به همین خاطر امکان این که پرسپولیس دیگر نماینده فوتبال ایران در این رقابت ها باشد وجود دارد اما هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.

با این حال برای مشخص شدن سومین نماینده فوتبال ایران در لیگ آسیا باید منتظر اتفاقات آینده ماند تا مشخص شود مسئولان باشگاه سپاهان قادر به تیمداری هستند یا این که باید جایشان را به تیم دیگری بدهند که پرسپولیس نزدیکترین گزینه به این عنوان است.