۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

معافیت مالیاتی برای افراد دارای ۳ فرزند

سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ‌های باروری مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای بهره‌مندی مشمولان از معافیت‌های مالیاتی اعلام و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تبصره ذیل بند «ت» ماده (۱) و نیز ماده (۱۸) قانون مذکور مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰، نرخ‌های باروری تمامی شهرستان‌ها در سال ۱۴۰۲ و همچنین فهرست شهرستان‌های دارای نرخ باروری بالای ۲.۵ در سال ۱۴۰۳ را جهت اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده است.

بر این اساس، گزارش نرخ باروری شهرستان‌ها در سال ۱۴۰۲ مبنای عمل برای همان سال بوده و فهرست شهرستان‌های با نرخ باروری بیش از ۲.۵ در سال ۱۴۰۳ برای اجرای تکالیف قانونی در سال ۱۴۰۴ ملاک قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ طبق بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی مشمول ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر فرزند از ۱۵ درصد افزایش در معافیت مالیاتی سالانه برخوردار می‌شوند.

طیبه بیات

