فاطمی: حفر چاه آب شرب در روستای حصار عیسی جاجرم آغاز شد

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌ها و افت شدید منابع آبی و در راستای رفع کمبود آب در روستاها، حفر ۴۶ حلقه چاه آب شرب در خراسان شمالی در حال انجام است و حفاری چاه آب شرب روستای حصار عیسی یکی از آن‌هاست که مطالعات ژئوفیزیک منطقه جهت جانمایی چاه به اتمام رسید.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی با بیان اینکه عمق این چاه ۲۵۰ متر است، افزود: پس از جانمایی محل حفاری، اخذ مجوز حفر چاه و به‌کارگیری پیمانکار، عملیات اجرایی آن در بهمن ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تاکنون ۱۵۰ متر حفر شده است.

فاطمی عنوان کرد: اعتبار این پروژه ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده که از محل اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با تکمیل عملیات حفاری و تجهیز چاه جدید، مشکل کمبود آب شرب این روستا برطرف شود و جمعیت ۶۱۶ نفری آن از آب شرب سالم، پایدار و مطمئن برخوردار شوند.

گفتنی است در حال حاضر این روستا از یک دهنه چشمه مشروب می‌شود که با توجه به خشکسالی‌های اخیر و افت شدید آبدهی، جوابگوی نیاز آبی مردم به‌ویژه در مواقع پیک مصرف نمی‌باشد.