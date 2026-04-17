نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو پایدار طی روزهای جمعه تا یکشنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این روزها وزش باد و آسمان در اکثر ساعتها قسمتی ابری خواهد بود.
وی در ادامه افزود: از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی، بتدریج افزایش ابر همراه با افزایش باد و از اوایل شب در پارهای از مناطق بهویژه نوار غربی خراسان شمالی، بارش باران همراه با وزش باد و در ارتفاعات مه گرفتگی پیشبینی میگردد.
داداشی تصریح کرد: سامانه مذکور تا صبح پنجشنبه به فعالیت خود در سطح خراسان شمالی ادامه خواهد داد و در روزهای آینده با بررسیهای دقیقتر، هشدار در سطح مورد نظر صادر خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای منفی یک درجه سانتیگراد و گرمترین نقطه از ایستگاه اسماعیلآباد اسفراین با بیشینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۲ و بیشینه آن ۱۲ درجه سانتیگراد بوده است.
نظر شما