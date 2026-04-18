تدفین شهدای جنگ در بهشت زهرا (س) همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران ، در خصوص وضعیت تدفین شهدا و اموات در بهشت زهرا (س) اظهار کرد: در طول سه سال گذشته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا روند منظمی را برای ساخت آرامستان‌های جدید که مصوبه شورای پنجم را نیز داشت، دنبال کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کمیسیون خدمات شهری نیز ساخت آرامستان‌ها را پیگیری می‌کند، یادآور شد: با توجه به محدودیت ظرفیت قطعات، باید تلاش‌ها برای افزایش زمین‌ها جهت ساخت آرامستان‌ها افزایش یابد.

نادعلی همچنین تصریح کرد: این سازمان به بهترین شکل شرایط بحرانی را مدیریت کرد؛ بنده هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان از بهشت زهرا (س) بازدید کردم و شاهد مدیریت مطلوب و خدمات‌رسانی تؤام با معنویت و نگاه جهادی بودم. در این ایام تمام دستگاه‌‎های خدمات‌رسان در معراج شهدا حضور داشتند تا خانواده شهدا درد و زحمت مضاعفی نداشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این جنگ هم تدفین شهدا و هم تدفین اموات به خوبی مدیریت شد، خاطرنشان کرد: مدیریت ظرفیت فعلی بهشت زهرا (س) به شرایط پیش رو بستگی دارد.

نادعلی افزود: با وجود تلاش فراوان برای بیرون آوردن پیکر شهدا از زیر آوار، در یکی از مجتمع‌ها پس از گذشت یک ماه از اصابت، پیکر دو نفر خارج شد. در چنین مواردی تدفین شهدا هنوز ادامه دارد. دسته دیگری از تدفین باقی مانده‌ نیز به شهدایی اختصاص دارد که تشخیص هویت آنها انجام نشده است.