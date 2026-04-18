به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله کشاورز افزود: این تسهیلات با شرایط ویژه بازپرداخت و نرخ سود متغیر، به منظور تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال به بنگاههای اقتصادی واجد شرایط ارائه میشود.
کشاورز عنوان کرد: در راستای سیاستهای حمایتی دولت از فعالان اقتصادی که از تبعات جنگ آسیب دیدهاند، دولت از آغاز ثبتنام تسهیلات ویژهای خبر داد که این فرآیند از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، به مدت پنج روز در درگاه الکترونیکی کات در حال اجرا است.
وی اظهار کرد: این تسهیلات در جهت کمک به بنگاههای اقتصادی برای عبور از چالشهای ناشی از جنگ، در سه محور اساسیِ تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، کمک به پرداخت بهموقع حقوق و مزایای کارکنان و همچنین صیانت از اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و خدماتی، طراحی و ابلاغ شده است.
