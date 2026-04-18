  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

عربستان رسمی اعلام کرد؛

یک یونانی سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان شد/ تصمیم جنجالی با اخراج رنار

فدراسیون فوتبال عربستان در تصمیمی جنجالی جانشین هروه رنار را برای هدایت تیم ملی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص کرد.

به گزارش خببرنگار مهر، فدراسیون فوتبال عربستان با انتشار اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد با باشگاه الخلیج برای جذب «دونیس جورجیوس» به توافق رسید تا این مرد یونانی جانشین هروه رنار سرمربی پیشین سبزپوشان عربستانی شود.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال عربستان، تصمیم به انتصاب دونیس پس از بررسی رزومه چندین مربی خارجی اتخاذ شد. کمیته فنی فدراسیون فوتبال عربستان در نهایت با استناد به تجربه قبلی او در فوتبال عربستان و آشنایی‌اش با مسابقات و بازیکنان محلی، این مربی یونانی را برگزید. این موضوع عاملی مهم در تسهیل انتقال او به تیم ملی بدون نیاز به یک دوره طولانی سازگاری تلقی شد.

عربستانی ها در حالی رنار را برکنار کردند که با او نتایج قابل توجهی در جام جهانی ۲۰۲۲ گرفته بودند و در دومکین دوره هدایت تیم ملی این کشور توسط سرمربی فرانسوی نیز توانستند به جام جهانی صعود کنند اما در فاصله ۵۴ روز تا شروع جام جهانی قید ادامه همکاری با او را زدند.

کد مطلب 6804045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی جلالوند IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      به نظرمیر سه که اینبارانتخاب دونیس باتحقیق وبررسی ودرنظرگرفتن جوانب مختلف کارانجام شده وانتخاب وی باعث گرفتن نتیجه بهتر درجام جهانی 2026می‌شود. 👍👍👍👍👍👍👍

    پربازدیدها

    پربحث‌ها