یک یونانی سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان شد/ تصمیم جنجالی با اخراج رنار

به گزارش خببرنگار مهر، فدراسیون فوتبال عربستان با انتشار اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد با باشگاه الخلیج برای جذب «دونیس جورجیوس» به توافق رسید تا این مرد یونانی جانشین هروه رنار سرمربی پیشین سبزپوشان عربستانی شود.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال عربستان، تصمیم به انتصاب دونیس پس از بررسی رزومه چندین مربی خارجی اتخاذ شد. کمیته فنی فدراسیون فوتبال عربستان در نهایت با استناد به تجربه قبلی او در فوتبال عربستان و آشنایی‌اش با مسابقات و بازیکنان محلی، این مربی یونانی را برگزید. این موضوع عاملی مهم در تسهیل انتقال او به تیم ملی بدون نیاز به یک دوره طولانی سازگاری تلقی شد.

عربستانی ها در حالی رنار را برکنار کردند که با او نتایج قابل توجهی در جام جهانی ۲۰۲۲ گرفته بودند و در دومکین دوره هدایت تیم ملی این کشور توسط سرمربی فرانسوی نیز توانستند به جام جهانی صعود کنند اما در فاصله ۵۴ روز تا شروع جام جهانی قید ادامه همکاری با او را زدند.