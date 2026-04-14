به گزارش خبرنگار مهر، شروع تمرینات تیم های لیگ برتر فوتبال کشور در روزهای جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی - آمریکایی با ایران باعث شد تا استفاده بازیکنان خارجی از بند «فورس ماژور» در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

بازیکنان تیم ملی ازبکستان که از طریق ایجنت های خود به فیفا درخواست کرده بودند به طور قرضی راهی باشگاه دیگری شوند. با وجود موافقت فیفا مبنی بر انتقال آنها تا زمان از سرگیری مسابقات فوتبال باشگاهی ایران حالا با نامه باشگاه های متبوع خود در این خصوص روبرو هستند.

باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای رسمی به اعضای خارجی همچون اوستون ارونوف و ایگور سرگیف خواهان بازگشت آنها به تهران و از سرگیری تمرینات شده است. این نامه در حالی به دو ملی پوش ازبسکتانی رسیده است که هر کدام قراردادهای یک ماهه با تیم های محل زادگاه خود منعقد کرده بودند.

ارونوف با قراردادی ۳۰ هزاردلاری برای یک ماه راهی اندیجان و سرگیف نیز به نفتچی ازبکستان رفت اما حالا ناچار به تغییر این وضعیت هستند.

این موضوع برای باشگاه استقلال نیز در ازای بازگشت رستم آشورماتوف رقم خورد. باشگاه استقلال به آشورماتوف که او نیز با قراردادی موقت راهی نفتچی شده بود اعلام رسمی کرده است که باید به محل تمرینات این تیم بازگردد.

همچنین خامروبکوف دیگر ازبکستانی شاغل در فوتبال ایران که تحت قرارداد با تراکتور است بلافاضله راهی جده عربستان شده است تا این تیم را در مرحله حذفی لیگ نخبگان همراهی کند.

«نرزواله سعداله اف» روزنامه‌نگار حوزه فوتبال در کشور ازبکستان و دبیر سایت چمپیونات و پنالتی در این خصوص گفت: این خبر را امروز در رسانه های ازبکستانی دست به دست می کنیم. من با چند بازیکن هم در ارتباط هستم. موضوع جابجایی بازیکنان در ماه مارچ گذشته با روزهای فعلی کاملا تغییر کرده است.

وی ادامه داد: لیگ برتر ایران بدون شک یکی از بهترین لیگ های آسیاست و این موضوع به ما کمک می کند تا بازیکنان ملی پوش هم در روند آمادگی قبل از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بگیرند. ارونوف و سرگیف با این روند دوست دارند به ایران برگردند و در پرسپولیس بازی کنند. آشسورماتوف هم از این قاعده قطعا مستثنی نیست.