۵ بازی تدارکاتی در انتظار تیم ملی/ ایران آماده راهی جام جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی در حاشیه بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمپ تیم های ملی فوتبال که در جنگ تحمیلی سوم مورد تهاجم رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفت، اظهار داشت: در سال جدید امیدواریم سالی همراه با موفقیت، پیروزی رزمندگان اسلام و همچنین سلامتی و آرامش برای کشورمان باشد.

وی افزود: امروز چند تن از اعضای محترم فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از این مجموعه بازدید کردند تا از نزدیک آثار تخریبی ایجادشده در این جنگ را مشاهده کنند. با این حال ما از همان ابتدا کار را به‌صورت فوری آغاز کردیم، چرا که کمپ تیم‌های ملی محل برگزاری اردو و آمادگی تیم های ملی است و باید این فضا برای حفظ اقتدار فوتبال کشور در آسیا و جام‌های جهانی در شرایط آماده باقی بماند.

ممبینی ادامه داد: بازسازی این مجموعه‌ها آغاز شده و انتظار ما از دولت، وزارت ورزش و مجلس شورای اسلامی این است که در روند بازسازی و بازگشت این فضاهای ورزشی به چرخه فعالیت، همکاری لازم را داشته باشند. همان‌طور که رزمندگان ما در جبهه‌ها حضور دارند، ورزشکاران ما نیز باید با قدرت در میدان حاضر باشند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های تیم ملی اشاره کرد و گفت: فدراسیون فوتبال متولی اصلی فوتبال کشور است و وظیفه خود می‌دانیم که در همه شرایط در صحنه حضور داشته باشیم. همان‌طور که مستحضر هستید، در فیفادی ماه مارس قرار بود تیم ملی در اردن به میدان برود که به دلیل شرایط جنگی، محل برگزاری مسابقات تغییر کرد و به آنتالیا منتقل شد.

وی افزود: با وجود سختی‌های فراوان، حتی مسیرهای زمینی و جابجایی‌های دشوار، تلاش شد تا اردوی تیم ملی برگزار شود تا بازیکنان از شرایط آمادگی خارج نشوند و برای حضور در جام جهانی آماده بمانند. این موضوع با حمایت اعضای فدراسیون، از جمله رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه، به‌خوبی مدیریت شد.

ممبینی با اشاره به حضور رئیس فیفا در اردوی تیم ملی تصریح کرد: حضور اینفانتینو در اردوی تیم ملی موجب دلگرمی بازیکنان شد و نشان داد جامعه جهانی فوتبال نسبت به شرایط فوتبال ایران بی‌تفاوت نیست و پیگیر وضعیت آن است.

وی در ادامه درباره مسائل مربوط به ویزا و حضور تیم ملی در رقابت‌های بین‌المللی گفت: با توجه به برخی محدودیت‌ها و شرایط سیاسی، موضوع ویزا همچنان با موانعی روبه‌روست، اما کارگروهی در فیفا در حال پیگیری این موضوع است تا مشکلات موجود برطرف شود. ما نیز تلاش کرده‌ایم از طریق مکاتبات و هماهنگی‌های لازم، روند اداری را تسهیل کنیم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: در برخی موارد نیاز به تمدید زمان و هماهنگی‌های بیشتر وجود داشت که با توجه به شرایط جنگی کشور انجام شد. امیدواریم این موانع به‌زودی برطرف شود تا تیم ملی بتواند بدون مشکل در رقابت‌های پیش‌رو حضور پیدا کند.

ممبینی تأکید کرد: نگاه ما به آینده مثبت است و امیدواریم با رفع مشکلات موجود، هم در حوزه زیرساخت‌های ورزشی و هم در مسیر آماده‌سازی تیم‌های ملی، شرایط به حالت مطلوب بازگردد و فوتبال ایران با قدرت در عرصه‌های بین‌المللی حاضر شود.

وی افزود: سهمیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران برای حضور رسانه‌ها در اختیار دارد، در واقع از طریق دپارتمان تخصصی روابط عمومی مدیریت و واگذار شده و این بخش مسئولیت هماهنگی‌ها را بر عهده داشته است. اگر در این روند مشکلی وجود داشته باشد، فدراسیون آماده است در خدمت دوستان رسانه‌ای باشد و موضوعات را بررسی و برطرف کند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه به برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکردی که دولت اسپانیا و شخص سانچز داشته‌اند، پیش از ایام عید و قبل از آغاز جنگ، برنامه برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور در دستور کار قرار داشت که متأسفانه به دلیل شرایط پیش‌آمده لغو شد. با این حال مذاکرات مجدداً در حال انجام است و احتمال برگزاری دوباره این دیدار وجود دارد.

ممبینی ادامه داد: در برنامه‌ریزی اولیه، اردوی آماده‌سازی تیم ملی پیش از اعزام به جام جهانی در کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده بود و مذاکراتی نیز با اسپانیا و پرتغال انجام شد تا تیم ملی بتواند در تاریخ‌های چهارم یا پنجم ژوئن یک دیدار تدارکاتی مقابل یکی از این دو کشور برگزار کند.

وی افزود: اما با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که به‌وجود آمد، به‌ویژه در حوزه صدور ویزا و برخی موانع اجرایی، این برنامه با چالش‌هایی مواجه شده است، هرچند فدراسیون همچنان در حال پیگیری برای نهایی کردن این بازی‌های دوستانه در سطح بین‌المللی است.

هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه تشریح برنامه‌های تیم ملی و وضعیت رقابت‌های داخلی فوتبال کشور، با اشاره به برگزاری اردوی اخیر تیم ملی در آنتالیا و دیدارهای دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا، اظهار داشت: پس از آن اردو و با توجه به تعطیلی لیگ، تصمیم کادر فنی بر این شد که دو اردوی داخلی برای تیم ملی برگزار شود که اولین آن از فردا در کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد و بازیکنان در همان‌جا تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: در صورت ادامه شرایط خاص، حتی این برنامه مطرح شده بود که اردو به استان مازندران منتقل شود، اما با توجه به وضعیت فعلی و اعلام آتش‌بس، تصمیم بر این شد که تمرینات در تهران از فردا و در کمپ تیم‌های ملی برگزار شود، چرا که در حال حاضر اولویت اصلی استفاده از امکانات موجود در پایتخت، به‌ویژه چمن و زیرساخت‌های کمپ تیم‌های ملی است.

ممبینی ادامه داد: با توجه به تغییرات شرایط، فعلاً تمرکز کادر فنی و سرمربیان روی همین کمپ است، اما در روزهای آینده بسته به شرایط، برنامه‌ها ممکن است تغییر کند. درباره اردوهای خارجی نیز باید گفت که برنامه برگزاری مسابقات دوستانه در اسپانیا و پرتغال به دلیل مشکلات ایجاد شده فعلاً لغو شده است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در عین حال در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در اردوی خارجی پیش‌رو که احتمالاً از ۲۱ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد در ترکیه برگزار خواهد شد، دو دیدار دوستانه با تیم‌های ملی دو کشور مختلف برگزار کنیم. همچنین در حال رایزنی هستیم تا علاوه بر آن، سه دیدار دوستانه با تیم‌های باشگاهی نیز در قالب بازی‌های تمرینی در همان اردو برگزار شود.

وی افزود: به محض نهایی شدن این برنامه‌ها و رسیدن به توافق نهایی، جزئیات آن به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

ممبینی در ادامه به وضعیت لیگ برتر اشاره کرد و گفت: در خصوص لیگ نیز جلسات متعددی با باشگاه‌ها برگزار شده و از همه باشگاه‌های لیگ برتر به عنوان یکی از ارکان اصلی فوتبال کشور نظرخواهی شده است. هدف اصلی ما این است که لیگ به صورت کامل و منظم به پایان برسد.

وی ادامه داد: در ابتدا پیشنهادهایی مانند برگزاری فشرده مسابقات در بازه ۲۰ روزه یا موکول کردن ادامه لیگ به بعد از جام جهانی مطرح شد، اما با توجه به شرایط موجود، محدودیت‌های جابه‌جایی بین شهرها و وضعیت کلی کشور، سازمان لیگ به این جمع‌بندی رسیده است که ادامه رقابت‌ها پس از جام جهانی برنامه‌ریزی شود و جزئیات آن طی روزهای آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: در خصوص سهمیه‌های آسیایی نیز بحث‌هایی مطرح است تا تیم‌های اول تا سوم لیگ برتر بر اساس جایگاه خود برای لیگ نخبگان، پلی‌آف و لیگ قهرمانان آسیا ۲ معرفی شوند و این موضوع به صورت دقیق پس از پایان رقابت‌ها نهایی خواهد شد.

وی با اشاره به جام حذفی گفت: در حال حاضر هنوز تصمیم نهایی درباره جام حذفی اتخاذ نشده است، اما تلاش ما این است که همه مسابقات در سطح مختلف از جمله لیگ یک، دو و سه کشور نیز طبق برنامه از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز و برگزار شود.

ممبینی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی فدراسیون فوتبال این است که چرخه فوتبال کشور متوقف نشود و با وجود شرایط خاص، فعالیت باشگاه‌ها ادامه پیدا کند. همچنین باشگاه‌ها باید با مدیریت هزینه‌ها و هماهنگی با سازمان لیگ، در مسیر ادامه رقابت‌ها همراهی لازم را داشته باشند تا فوتبال ایران از روند طبیعی خود خارج نشود.