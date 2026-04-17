پایان ناخوش نمایندگان آسیایی و لزوم نگاه ویژه به تیم ملی فوتبال ایران

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پس از وقفه ۴۷ روزه مسابقات فوتبال کشور و برقراری آتس بس موقت در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، بالاخره تیم تراکتور تبریز به نمایندگی از ایران در ادامه مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا به میدان رفت و علی رغم یک بازی منطقی و پایاپای با تیم الشباب امارات و به جهت اخراج دروازه بان ملی پوش خود و ۱۰ نفره شدن، نتیجه را واگذار کرد و از دور این مسابقات کنار رفت.

این در حالی است که پس از آغاز حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به اتفاق همپیمانانش در منطقه به ایران و بمباران حتی ورزشگاهها و تاسیسات مختلف ورزشی، تمام مسابقات فوتبال داخلی تعطیل شده بود و به جهت شرایط جنگی حتی تمرینات تیمها هم کنسل و بازیکنان در بلاتکلیفی بسر می بردند و نتوانستند آنگونه که باید تدارک لازم برای حضور قدرتمند در این مسابقات را داشته باشند.

بنابر همین دلیل هم ابتدای بازی را کمی سردرگم نشان دادند و در ادامه آن وقتی به خود آمدند و انسجام تیمی را پیدا کردند که یار اصلی خود را از دست رفته دیدند و همین موضوع باعث شد تا برنامه های تاکتیکی تیم هم بهم بخورد و تعویض های اجباری صورت گیرد و آنها نتوانند همانند مسابقات قبلی از توانمندی های خود بهره ببرند و نتیجه لازم را برای حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ نخبگان کسب کنند.

البته این پیش بینی هم وجود داشت که تراکتوری ها نتوانند در عرض چند روز به آن مرحله از آمادگی ایده آل برسند و از سوی دیگر سفر زمینی و خسته کننده به ترکیه و از آنجا به عربستان هم مزید بر علت بود که در عین شایستگی از صعود به مرحله یک چهارم نهایی باز بمانند.

هر چند از محمد ربیعی سرمربی منضبط تیم تراکتور به جهت خلاقیتش در بازی خوانی تاکتیکی تیم حریف و اجرای برنامه های تمرین شده برای موفقیت، انتظار کسب نتیجه بهتر از این را داشتیم اما اخراج بیرانوند و از دست دادن سنگربان ملی پوش و با تجربه و جابجا شدن نقشه های سرمربی تی تی ها، انسجام تیمی نیز از هم پاشید و حتی درخشش دروازه بان جوان و گمنام نیز نتوانست جای خالی او را پر کند و بالاخره نتیجه ای حاصل شد که از قبل انتظارش را داشتیم.

ضمن اینکه پیش از این نیز دو تیم استقلال و سپاهان هم نتوانسته بودند به مراحل بالاتر در لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کنند و زودتر از موعد از مسابقات کنار رفتند.

حالا که تیم های ایرانی از ادامه مسابقات آسیایی باز مانده اند و ادامه لیگ برتر بیست و پنجم خلیج فارس هم به جهت عدم تصمیم گیری درست و قاطعانه فدراسیون و سازمان لیگ همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و از سوی دیگر مخالفت بسیاری از باشگاهها در معرفی و مشخص شدن نماینده های ایران در مسابقات فصل آینده لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا، بهتر است مسئولان و برنامه ریزان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش، تمام هم و غم خود را برای تدارک شایسته و آماده کردن تیم ملی ایران برای حضور قدرتمندانه و عزتمندانه در مسابقات جام جهانی۲۰۲۶ آمریکا بکار گیرند.

تا شروع جام جهانی فوتبال زمان زیادی باقی نمانده و تیم ملی هم برای حضور شایسته در آن نیاز به تمرینات مداوم و بازیهای دوستانه و تدارکاتی مناسب دارد. دو بازی دوستانه با نیجریه و کاستاریکا هر چند توانست تا حدودی ضعف و قوت شاگردان امیر قلعه نویی را برجسته کند اما نمی تواند به طور واقعی و ملموس، برای رویارویی با حریفان تا بن دندان مسلح همانند بلژیک و مصر لازم و کافی باشد.

از سوی دیگر آنچه قرار بود در بازی دوستانه با اسپانیا و چند تیم قدرتمند اروپایی و آفریقای، قبل از شروع جام جهانی برای تیم ملی بیفتد، با کنسل شدن آنها هم، امیدواری برای تقابل با نگاه پیروزمندانه برابر تیمهای بزرگ و امکان صعود به مرحله بعدی مسابقات کمرنگ شد و معلوم نیست تا فرارسیدن جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا تیم ملی ایران چقدر می تواند خود را مهیای حضور شایسته کند.

بنابراین ضروری ترین کار و اقدام برای فوتبال کشور، اولویت قراردادن برنامه های تیم ملی و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری آن است تا در موقعیت پیش رو آنچه شایسته و سزاست اتفاق بیفتد و تیم ملی فوتبال کشورمان از این میدان بزرگ هم سربلند و سرافزار بیرون بیاید.

-------------------------

نویسنده مهمان:

مرتضی موسوی زنوز