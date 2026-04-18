۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

بررسی ۱۵۰۰ عنوان شغل هنری در شورای عالی آموزش فنی و حرفه‌ای

بیش از ۱۵۰۰ عنوان مشاغل هنری در جلسه کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌ایِ شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی  ارائه و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و یکمین جلسه کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه ایِ شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی، بیش از ۱۵۰۰ مشاغل هنری توسط نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا ۱۸۰ شغل در حوزه سینما، ۹۰۰ شغل در حوزه گرافیک، ۲۰۰ شغل در حوزه گرافیک، ۱۰۰ شغل در حوزه نقاشی و ۱۵۰ شغل در حوزه هنرهای نمایشی و در مجموع بیش از ۱۵۳۰ شغل در حوزه‌های هنری احصاء و به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی ارسال شد.

علیرضا سعیدی

