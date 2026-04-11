به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی‌ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه آخرین روز رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسشی درباره روند شکل‌گیری این رویداد و اتفاقاتی که در روزهای گذشته رقم خورده است، گفت: از روز هفتم فروردین، همزمان با روز ملی هنرهای نمایشی و روز جهانی تئاتر، فعالیت‌های فرهنگی محیطی را در نقاط مختلف شهر آغاز کردیم. گروه‌های تئاتر خیابانی، موسیقی، تعزیه و نقالی در میان مردم اجرا داشتند و این فعالیت‌ها به‌صورت منسجم ادامه پیدا کرد.

وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب محل برگزاری این رویداد بیان کرد: به این نتیجه رسیدیم که یک استیج و جایگاه مستقل در یک محیط فرهنگی ایجاد کنیم که مجموعه تئاتر شهر و محوطه آن بهترین فضا بود. با وجود فعالیت‌های عمرانی در این مجموعه، با همکاری همکاران، فضا آماده شد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند در این محل مستقر شود و همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.

شفیعی همچنین درباره بخش‌های مختلف این رویداد توضیح داد: در این برنامه، حوزه‌های نمایشی، موسیقی و هنرهای تجسمی حضور داشتند؛ از تولید آثار زنده تا برپایی گالری‌ها. آثاری از نقاشی‌های کودکان میناب و همچنین آثاری از موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شد. معاونت فرهنگی نیز نمایشگاه کتابی را در این محل برگزار کرد و بخش‌هایی مانند چایخانه رضوی و حضور مجموعه‌های مختلف نیز به این رویداد اضافه شدند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره زمان‌بندی این برنامه‌ها گفت: این استیج حدود ۱۰ شب فعال بود و امشب شب پایانی آن است. فردا نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراسم اربعین مقام معظم رهبری را در تالار وحدت با حضور اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه برگزار می‌کند و از شما نیز دعوت می‌کنم در این مراسم حضور داشته باشید. پس از آن، از ابتدای هفته آینده فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله اجرای تئاتر، موسیقی و گالری‌ها در تهران و سراسر کشور به روال عادی بازخواهد گشت.

وی در ادامه‌ درباره حمایت از هنرمندان در ماه‌های گذشته اظهار کرد: در دو تا سه ماه پایانی سال، شرایط اجتماعی کشور و پس از آن وقوع جنگ باعث شد آثار هنری روی صحنه از نظر حضور مخاطب و فروش آسیب ببینند. در این مدت تلاش کردیم بخشی از این آسیب‌ها را جبران کنیم و بسته‌های حمایتی دیگری نیز در وزارتخانه در حال برنامه‌ریزی است که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

شفیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره خسارات واردشده به حوزه فرهنگ و هنر گفت: متأسفانه بسیاری از اماکن فرهنگی و هنری از جمله آموزشگاه‌ها، گالری‌ها و سالن‌های نمایش، چه دولتی و چه خصوصی، در جریان جنگ آسیب دیدند. برخی از هنرمندان نیز منازلشان دچار خسارت شد. در این میان، شهدای هنرمند و حتی شهدایی از همکاران وزارت ارشاد نیز داشتیم که همچون سایر اقشار مردم در کنار کشور خود ایستادند از این رو در حوزه‌هایی که نیاز به حمایت وجود دارد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره نقش صندوق اعتباری هنر در حمایت از هنرمندان نیز عنوان کرد: این صندوق مانند گذشته در کنار هنرمندان حضور دارد و بسته‌های حمایتی نیز تدارک دیده شده که جزئیات آن به‌زودی اعلام می‌شود.