جمع آوری معتادان متجاهر در شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سمنان از اجرای طرح ضربتی جمع آوری معتادان متجاهر در سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی شهرستان سمنان در قالب چندین اکیپ، برای پیشگیری از سرقت نسبت به گشت زنی های مداوم در شهرستان اقدام کردند، افزود: ماموران کلانتری ۱۱ شهدا در گشت زنی های هدفمند خود، موفق به شناسایی و دستگیری ۳۹ معتاد متجاهر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان همچنین با بیان اینکه تعداد از متهمان دارای سوابق سرقت بودند، اظهار داشت: با هماهنگی های لازم تمامی آن ها تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند.

عرب افزود: نیروی انتظامی در تامین امنیت مردم شهرستان سمنان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.