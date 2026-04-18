حریق منزل مسکونی در سمنان یک مصدوم برجای گذاشت

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی در سمنان خبر داد و ابراز کرد: این حریق در ساختمانی واقع در خیابان امام حسین (ع) شهر سمنان همزمان با روز شنبه رخ داد.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از دریافت گزارش حریق، آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند، افزود: نیروهای امدادی در بدو رسیدن به محل حادثه با توجه به دود غلیظ ابتدا عملیات دود زدایی و سپس اطفای حریق را در کمترین زمان ممکن انجام دادند.

رئیس آتش نشانی سمنان از اطفای این آتش سوزی به همت ماموران آتش نشانی خبر داد و بیان کرد: در این حادثه یک مرد از ناحیه دست دچار مصدومیت و سوختگی شد که به بیمارستان انتقال یافت.

صباغی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، افزود: در این آتش سوزی لوازم منزل دچار سوختگی و خسارات شد اما خوشبختانه این حادثه خسارات جانی نداشت.