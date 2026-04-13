وقوع حریق منزل مسکونی در سمنان؛ ۲ نفر راهی بیمارستان شدند

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق منزل مسکونی بامداد دوشنبه واقع در بلوار علم و صنعت سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم های امدادی راهی محل حادثه شدند.
وی ادامه داد: چهار نفر از آتشنشانان سازمان آتشنشانی سمنان به همراه دو دستگاه خودروی عملیاتی، با تجهیزات کامل از جمله دستگاههای تنفسی، به سرعت در محل حضور یافتند.
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان محل کانون اولیه آتشسوزی را از آشپزخانه واحد مسکونی خواند و در ادامه توضیح داد: با تلاش بیوقفه آتشنشانان و با لولهکشی آب تا طبقه دوم ساختمان پس از مدتی تلاش حریق مهار شد.
صباغی به انجام عملیات تخلیه دود از واحد مسکونی و ساختمان اشاره داشت و اضافه کرد: این حادثه مصدومیت و دود گرفتگی دو نفر از ساکنان را در پی داشت که توسط عوامل اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند.
وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص علت دقیق وقوع این آتشسوزی آغاز شده است، اظهار کرد: میزان خسارات وارده به واحد مسکونی و ساختمان در دست بررسی و برآورد است.
