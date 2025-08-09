آتش سوزی منزل مسکونی در سمنان؛ ۲ اکیپ امدادگر اعزام شدند

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شب گذشته وقوع یک حادثه آتش سوزی در خیابان کارگر سمنان به سازمان آتش نشانی اعلام شد، ابراز داشت: بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه دو اکیپ از ایستگاه شماره پنج آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: مأموران آتش نشانی فوری نسبت به اطفا حریق و تخلیه دود اقدام کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه حریق از وسایل انبار شده منزل مسکونی شکل گرفته بود، ابراز داشت: عملیات اطفا به سرعت انجام و از سرایت و گسترش آتش پیشگیری شده است.

صباغی با بیان اینکه علت دقیق ایجاد این حریق نیازمند کار کارشناسی است، تصریح کرد: خوشبختانه حادثه تلفات با مصدومیت نداشته است.

وی افزود: بارها به دپو غیر اصولی لوازم در منزل، انبار، محل کسب، دامداری‌ها و غیره هشدارهای لازم داده شده است لذا ضمن رعایت موارد فوق داشتن خاموش کننده‌های دستی به همه شهروندان توصیه می‌شود.