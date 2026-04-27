علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار شدید شامگاه یکشنبه در یک اتاق اجاره‌ای واقع در خیابان حکیم الهی سمنان خبر داد و بیان کرد: شدت حادثه باعث تخریب پنجره‌ها و شیشه‌ های اطراف و سرایت حریق به ساختمان مجاور شد.

وی با اشاره به اینکه آتش نشان ها از ایستگاه یک و شش به محل حادثه اعزام شدند، افزود: با حضور سریع نیروها و اجرای عملیات حریق مهار شد و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه مستاجر زمان حادثه در منزل حضور نداشت، بیان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارات مالی به ساختمان‌ها وارد شد.

صباغی به ضرورت رعایت نکات ایمنی و کنترل صحیح گاز شهری تاکید کرد و افزود: مراقبت بیشتر در این موارد ضامن سلامت شهروندان و پیشگیری از وقوع خسارات مالی است.

وی ادامه داد: علت این حادثه طبق نظر کارشناسی از نشت گاز شهری بوده است.