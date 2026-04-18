هلاکت و زخمی شدن ۶ نظامی صهیونیست در «آخر هفته خونین» در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بر اثر انفجار بمب در جنوب لبنان یک نظامی اشغالگر کشته شد و دست کم ۵ نظامی هم زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های رژیم صهیونیستی افزودند که یک نظامی این رژیم بر اثر جراحات شدیدی که روز گذشته در پی انفجار یک بمب دست ساز در میان گروهی از نظامیان در جنوب لبنان به او وارد شده بود، کشته شد.

رسانه های مذکور اعلام کردند که نظامی کشته ‌شده در جنوب لبنان، در شرکت صنایع نظامی رافائل کار می‌کرد و به عنوان نیروی ذخیره، به جنوب لبنان اعزام شده بود.

رسانه های عبری پیشتر از وقوع «حادثه خونبار» برای نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان طی آخر هفته خبر داده و اعلام کرده بودند که جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر خواهند کرد.