ویژه‌ برنامه «دخترم، افتخار ایران» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه کرامت، ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، ویژهبرنامه «دخترم، افتخار ایران» بعد از ظهر یکشنبه در مرکز فرهنگیهنری شماره ۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت برگزار شد.
این آیین با مشارکت ادارهکل نهاد کتابخانههای عمومی و کانون پرورش فکری استان گیلان و با حضور جمعی از مسئولان استانی، خانوادهها، دختران و مادران صورت گرفت و افزون بر اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و ادبی، یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان جنگ رمضان نیز گرامی داشته شد.
سرمایهگذاری روی دختران، سرمایهگذاری برای آینده است
زینب نعمتزاده، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان، در این مراسم با تبریک دهه کرامت و روز دختر، بر اهمیت جایگاه دختران در جامعه تأکید کرد و گفت: ضروری است بیش از گذشته به جایگاه دختران بیندیشیم و به نقش آنان در پیشبرد اهداف ایران اسلامی توجه داشته باشیم.
وی افزود: دختران امروز ما به عنوان معلمان، مدیران، دانشمندان و رهبران فرداهای کشور به ایفای نقش خواهند پرداخت و از این رو لازم است به عنوان یک وظیفه اجتماعی بر روی استعدادها و توانمندیهای آنان سرمایهگذاری کنیم.
نعمتزاده با اشاره به تشکیل کارگروه بانوان در استانداری گیلان، تصریح کرد: توانمندسازی و افزایش مهارتهای اجتماعی دختران و فرصتسازی برای مشارکتهای اجتماعی آنان از اهدافی است که در این کارگروه دنبال میشود. همچنین تقویت حس اعتمادبهنفس و خودباوری در مخاطبان در اولویت قرار دارد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان با اشاره به رویداد جنگ رمضان و شهادت مظلومانه ۱۶۸ دانشآموز دختر مدرسه شجره طیبه میناب، خاطرنشان کرد: لازم است از این حادثه تلخ غافل نشویم و با تجربهاندوزی، مسئولیتپذیری و تقویت ارادهها برای فرداهای روشن ایران اسلامی تلاش کنیم.
واژه دختر قرین لطافت و مهربانی است
الهام کمالپور، سرپرست معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری استان گیلان، نیز در این آیین با تبریک آغاز دهه کرامت و روز دختر، اظهار کرد: یقین دارم دختران ایران اسلامی در جایگاه افراد تأثیرگذار فردای جامعه و مادران ایران اسلامی، نقش بهسزایی در شکلگیری خانواده و خانههایی سرشار از نور و مهربانی خواهند داشت.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان جنگ رمضان و دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: طی تهاجم دشمنان، شهادت بسیاری از آیندهسازان ایران اسلامی را شاهد بودیم؛ آیندهسازانی که تلاش داشتند درس بخوانند، شاد باشند و نقشی در آینده ایران اسلامی ایفا کنند.
برنامههای متنوع فرهنگی و تجلیل از دختران برگزیده
ویژهبرنامه «دخترم، افتخار ایران» با فعالیتهای متنوعی چون رجزخوانی، شعرخوانی، خوانش متون ادبی، قصهگویی با موضوع سیره حضرت معصومه(س)، اجرای سرود، موسیقی سنتی و پخش کلیپهای مذهبی و فرهنگی همراه بود.
اجرای مهشاد رمضانی، ستین و سایدا دالوند، آیه یاری، مهدیس پوررضا، باران طشخواه و دنیا صالحیپسند از اعضای مراکز فرهنگی هنری رشت و قصهگویی مهدیه رمضانی، کتابدار کتابخانه مرکزی رشت از زندگی حضرت معصومه(س) از جمله برنامههایی بود که مورد استقبال قرار گرفت.
گفتنی است در این گردهمآیی فرهنگی، سجاد کوچکنژاد سرپرست ادارهکل کانون پرورش فکری گیلان و نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان نیز حضور داشتند.
نظر شما