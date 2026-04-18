۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

اعلام زمان ثبت‌نام وام شهریه دانشگاه علمی کاربردی برای نیمسال دوم

اعلام زمان ثبت‌نام وام شهریه دانشگاه علمی کاربردی برای نیمسال دوم

زمان ثبت‌نام وام شهریه دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فتحی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی پیرامون زمان ثبت‌نام وام شهریه دانشجویی اظهار داشت: دانشجویان غیرشاغل متقاضی دریافت وام شهریه دانشجویی می‌توانند از ۳ تا ۱۶ اردیبهشت ماه سالجاری درخواست خود را در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی https://refah.swf.ir ثبت کنند.

وی افزود: متقاضیان دریافت وام شهریه دانشجویی می‌بایست پس از ثبت درخواست خود در درگاه مذکور و تأیید نهایی مرکز آموزش علمی‌کاربردی و واحد استانی، مدارک و مستندات لازم را جهت تشکیل پرونده و اخد وام شهریه به مرکز آموزش محل تحصیل خود ارائه نمایند.

مبلغ وام شهریه به‌ازای هر نیم‌سال تحصیلی ۳۰ میلیون ریال برای حداکثر تا ۴ نیمسال با کارمزد ۴ درصد بوده و شروع اقساط بازپرداخت آن بعد از تاریخ دانش آموختگی دانشجویان می باشد.

متقاضیان جهت اطلاع از نحوه و شرایط اخذ وام می توانند به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان، بخش پرسش های متداول مراجعه کنند.

