به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فتحی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمیکاربردی پیرامون زمان ثبتنام وام شهریه دانشجویی اظهار داشت: دانشجویان غیرشاغل متقاضی دریافت وام شهریه دانشجویی میتوانند از ۳ تا ۱۶ اردیبهشت ماه سالجاری درخواست خود را در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی https://refah.swf.ir ثبت کنند.
وی افزود: متقاضیان دریافت وام شهریه دانشجویی میبایست پس از ثبت درخواست خود در درگاه مذکور و تأیید نهایی مرکز آموزش علمیکاربردی و واحد استانی، مدارک و مستندات لازم را جهت تشکیل پرونده و اخد وام شهریه به مرکز آموزش محل تحصیل خود ارائه نمایند.
مبلغ وام شهریه بهازای هر نیمسال تحصیلی ۳۰ میلیون ریال برای حداکثر تا ۴ نیمسال با کارمزد ۴ درصد بوده و شروع اقساط بازپرداخت آن بعد از تاریخ دانش آموختگی دانشجویان می باشد.
متقاضیان جهت اطلاع از نحوه و شرایط اخذ وام می توانند به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان، بخش پرسش های متداول مراجعه کنند.
نظر شما