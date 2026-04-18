۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

قدردانی ظفرقندی از کارکنان اورژانس

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز با حضور در سازمان اورژانس کشور، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و گفتگو با کارکنان، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، صبح امروز شنبه ۲۹ فروردین، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در سازمان اورژانس کشور، از بخش‌های مختلف این سازمان بازدید کرد و در جریان روند فعالیت‌ها، خدمات‌رسانی و تلاش‌های نیروهای اورژانس قرار گرفت.

وزیر بهداشت در جریان این بازدید با کارکنان مستقر گفت‌وگو کرد و با اشاره به نقش مهم اورژانس کشور در مدیریت بحران‌های اخیر، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در ایام «جنگ تحمیلی سوم» تقدیر و تشکر کرد.

در این برنامه، علی جعفریان مشاور عالی وزیر، خسرو صادق‌نیت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس کشور، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت به همراه مدیران و کارکنان سازمان اورژانس حضور داشتند.

همچنین محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت با حضور در مرکز ارتباطات اورژانس، خطاب به کارکنان اورژانس سراسر کشور، ضمن قدردانی از تلاش مستمر آن‌ها، برای تمامی نیروها آرزوی توفیق، سلامتی و پایداری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم کرد.

محدثه رمضانعلی

