به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نائب رئیس شورای سیاسی حزب الله با برگزاری نشست خبری به تازه ترین تحولات لبنان اشاره کرد.

«محمود قماطی» در این نشست خبری گفت: از ایران تشکر می کنیم که توانست از طریق فشارهای بین المللی آتش بس را در لبنان برقرار کند. ما ناسپاسی آشکار رسمی (در قبال ایران ) را که خارج از مرزهای دیپلماسی است، محکوم می‌کنیم. رئیس جمهور لبنان از قاتل و جنایتکار (رژیم صهیونیستی) تشکر کرد، اما از کسانی که ما را نجات دادند، یعنی ایران، تشکر نکرد.

قماطی افزود: دولت لبنان به جای اینکه قوی‌ترین برگ‌های برنده خود را نگه دارد، با سرعت به سمت ذلت و حقارت و واگذاری گام به گام حاکمیت پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: ما تأکید می‌کنیم که هیچ راه بازگشتی به وضعیت قبل از دوم مارس وجود ندارد و انگشت مقاومت همچنان روی ماشه خواهد ماند. دیگر بس است و صبر راهبردی به پایان رسیده است. ما به آتش‌بس اکتفا نخواهیم کرد و به وضعیت موجود، صرف نظر از هزینه آن، باز نخواهیم گشت. دیگر صبر نخواهیم کرد.

قماطی همچنین اعلام کرد: دبیرکل حزب‌الله نقشه راه دقیقی برای مرحله بعدی خواهد داشت که اعلام خواهد شد. مذاکرات رسمی (دولت لبنان با رژیم صهیونیستی)، جایگاه مردم و مقاومت را نفی نمی‌کند، زیرا این مقاومت است که سرنوشت را تعیین می‌کند. اگر رئیس جمهور و نخست وزیر بر مسیر مذاکرات مستقیم اصرار دارند، پس آنها در یک مسیر هستند و ما در مسیر دیگری.

نائب رئیس شورای سیاسی حزب الله خطاب به رئیس جمهور لبنان هم گفت: اگر به این مردم احترام می‌گذارید، از جنایتکار و قاتلی که مردم ما را کشته است، یعنی ترامپ، نام نمی‌بردید.

وی خاطرنشان کرد: موضوع آتش‌بس و مدت زمان آن به تحولات میدانی بستگی دارد. ما از مردم خود می‌خواهیم که مراقب خیانت اسرائیل باشند و در بازگشت به مناطق سکونت خود هوشیار باشند.

این عضو ارشد حزب الله در پایان سخنانش تأکید کرد که مقاومت آماده مقابله با هرگونه تجاوز اسرائیل است.