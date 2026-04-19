مجید اسدی، وکیل خانواده مرحومه منصوره قدیریجاوید، خبرنگار و پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: روند رسیدگی قضایی بهطور کامل طی شده و پرونده در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
وی افزود: اقدامات مربوط به اجرای حکم از جمله تأمین تفاضل دیه که از محل مهریه پرداخت شده بود، انجام و پرونده از این حیث تکمیل شده است. در حال حاضر، پرونده در نوبت اجرای حکم قصاص قرار دارد.
اسدی با اشاره به موضع اولیای دم تصریح کرد: مادر مقتول بههیچوجه رضایت نداده و بر اجرای حکم قصاص تأکید دارد، این در حالی است که فرزند مرحومه رضایت خود را اعلام کرده است.
گفتنی است پیشتر این پرونده برای بررسی امکان صلح و سازش به شعبه مربوطه ارجاع شده بود، اما خانواده مقتول بهصورت صریح مخالفت خود را با هرگونه مصالحه اعلام کردند.
منصوره قدیریجاوید، از خبرنگاران شناختهشده و فعال رسانهای، در تاریخ ۱۹ آبانماه ۱۴۰۳ در پی یک درگیری خانوادگی در تهران توسط همسرش با ضربات چاقو و جسم سخت به قتل رسید.
نظر شما