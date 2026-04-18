چرایی استقرار مجدد نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع مسوول در استان الانبار عراق امروز شنبه فاش کرد که آمریکا با توقف حملات علیه ایران، به دنبال استقرار دوباره نیروهای خود در عراق است.

منبع مذکور تاکید کرد: فرماندهان امنیتی در الانبار از طرحی برای استقرار دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد در منطقه البغدادی در شهر هیت واقع در غرب استان الانبار و بازگشت آنها به تعدادی از پایگاه‌هایی که قبلا تخلیه شده بودند، خبر دادند.

منبع یاد شده در استان الانبار گفت: نیروهای آمریکایی همزمان با اقدامات میدانی شامل اجرای عملیات‌های جاسوسی زمینی در مناطق بیابانی جدید به سمت صحرای صلاح الدین، به دنبال ترسیم دوباره نقشه حضور خود در عراق هستند.

او افزود: خروج نیروهای آمریکایی از برخی از پایگاه‌ها از جمله عین الاسد، یک اقدام موقت با در نظر گرفتن احتمال حمله موشکی به آنها در زمان جنگ علیه ایران بود.