ظرفیت نیروگاه های خورشیدی قم تا تابستان به ۲۷۰ مگاوات افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی قم برگزار شد، اظهار کرد: برای دستیابی به موفقیت در سال جاری باید با همگرایی و همکاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی حرکت کرد.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در مسیر توسعه استان افزود: جلسات شورای گفت‌وگوی استان فرصت مناسبی است تا نشان دهیم قم ظرفیت اثرگذاری ملی دارد و می‌تواند پیشنهادهای کارشناسی بخش خصوصی را به سطح تصمیم‌سازی‌های کلان منتقل کند.

استاندار قم ادامه داد: فعالان اقتصادی استان صاحب‌نظر و تأثیرگذار هستند و بسیاری از پیشنهادهای آنان قابلیت پیگیری در سطح ملی را دارد.

به گفته وی، در صورت نیاز می‌توان از ظرفیت وزرا و چهره‌های اثرگذار ملی نیز برای پیشبرد این پیشنهادها استفاده کرد.

بهنام‌جو با اشاره به مدیریت «جنگ رمضان» توسط رهبری و فرماندهان میدان، عنوان کرد: مردم نیز در این ایام با حضور گسترده وارد صحنه شدند و مدیریت خیابان‌ها را بر عهده گرفتند.

او افزود: فعالان اقتصادی در این دوره آسیب‌های جدی دیدند، اما با وجود مشکلات، برای حفظ چرخ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی دولت حمایت از بخش‌های اقتصادی است، گفت: همان‌طور که در حمله دشمن به مناطق مسکونی، مردم و خیرین در کنار دولت برای جبران خسارات وارد میدان شدند، باید واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده چه مستقیم و چه غیرمستقیم نیز با همراهی فعالان اقتصادی به مدار تولید بازگردند.

استاندار قم همچنین از برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر نیروگاه‌های متمرکز، باید ظرفیت پراکنده نیز ایجاد شود تا در عرصه پدافندی عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در قم در حال بهره‌برداری است و تلاش داریم این ظرفیت را تا تابستان به ۲۷۰ مگاوات افزایش دهیم.

وی در ادامه صرفه‌جویی را یک ضرورت دانست و گفت: در ایام اوج مصرف، برق خانگی به ۸۰۰ مگاوات می‌رسد و با مدیریت مصرف می‌توان از خاموشی در بخش‌های تولیدی و صنعتی جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: مردم همواره در مواقع لازم همراهی کرده‌اند و با مشارکت آنان می‌توان مشکل ناترازی برق در استان را برطرف کرد.