به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر شنبه در آیین تجلیل از سیمبانان و دکل‌بانان صنعت برق استان، با بیان اینکه ما امروز داغدار رهبری هستیم که همواره راهنمای ما در مسیر خدمت بودند، افزود: براساس فرایض و رهنمودهای ایشان، سرمایه‌گذاری برای جهش تولید را در استان آغاز کردیم و معتقدیم اقتصاد کشور نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی و مرزهای راهبردی آن دارد.

وی همچنین با تجلیل از روحیه جهادی رزمندگان و نیروهای فنی در میدان نبرد و خدمت، خاطرنشان کرد: در تاریخ ثبت خواهد شد که این نظام در سخت‌ ترین دوران جنگ، با اتکا به اراده و شجاعت جوانان خود در برابر ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد.

استاندار آذربایجان‌غربی به پشتیبانی همه‌جانبه از رزمندگان و تسهیل امور مردم و تداوم خدمات‌رسانی نیز اشاره کرد و افزود: تمامی حماسه‌های مدیریتی، سازماندهی‌ها و تلاش‌های مخلصانه نیروهای فنی باید به صورت دقیق مستندسازی شود تا آیندگان بدانند در دل هر تهدیدی، چه فرصت‌های بزرگی برای رشد خلق شده است.

رحمانی همچنین با قدردانی از عوامل شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه کشور دانست و اضافه کرد: از نخستین روز مسئولیتم در این استان، نهضت نوسازی ناوگان عملیاتی را آغاز کردیم و طی یک سال گذشته، تجهیزات و ماشین‌آلات شهرداری‌ها، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های خدمات ‌رسان با شتاب در حال نوسازی است.

وی با بیان اینکه خلق حماسه‌های اخیر توسط نیروهای متخصص نشان از پویایی نظام دارد، افزود: قدردانی واقعی شایسته عزیزانی است که با ایثار خود، پایداری شبکه انرژی و آرامش مردم را در این برهه حساس تضمین کرده‌اند.