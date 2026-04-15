رحمانی: احداث روگذر تقاطع مخابرات ارومیه آغاز شد

آیدین رحمانی رضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تسهیل عبور و مرور شهری و کاهش گرههای ترافیکی در مسیرهای پرتردد و در راستای ارج نهادن به مطالبات چندین ساله مردم، عملیات اجرایی احداث روگذر تقاطع مخابرات ارومیه از چهارشنبه به صورت رسمی آغاز و نخستین حفاری جهت اجرای شمع این سازه انجام شد.
شهردار اورمیه افزود: این روگذر به طول نزدیک به ۴۵۰ متر و عرض ۱۸ متر در دو مسیر رفت و برگشت و در لاین بلوار ارتش و خیابان حسنی (ره) طراحی شده است.
رحمانی رضائیه تصریح کرد: بیتردید با اجرای پروژه روگذر تقاطع مخابرات، دسترسی شهروندان در محورهای منتهی به تقاطع مخابرات ساماندهی شده و گامی مهم در جهت بهبود شبکه حمل و نقل شهری ارومیه برداشته میشود.
وی گفت: با تداوم تلاشها و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، این پروژه مهم شهری در موعد مقرر به بهرهبرداری رسیده و زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می شود.
