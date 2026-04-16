۱۲۰ واحد نوسازی شده روستایی در ارومیه به بهره‌ برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژههای عمران روستایی بنیاد مسکن در روستای آلمانآباد ارومیه با اشاره به پویایی جریان سازندگی در استان، افزود: امروز با حضور حماسی مردم در صحنه، مسئولان با روحیهای مضاعف تلاشهای خود را برای توسعه استان دوچندان کرده و آذربایجانغربی در تمامی حوزهها به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است.
استاندار آذربایجانغربی افزود: بنیاد مسکن همواره یکی از دستگاههای پیشرو در خدمترسانی بوده و حتی در دوران سخت جنگ تحمیلی، در خط مقدم نوسازی و بازسازی مناطق آسیبدیده حضور داشته است.
اجرای ۶۴۰۰ پروژه مسکن روستایی در آذربایجان غربی
وی ادامه داد: ۱۲۰ واحد نوسازی شده روستایی امروز در ارومیه با اعتبار یک هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال انجام شده که امروز به افتتاح رسید.
رحمانی همچنین با اشاره به آمار نوسازی مسکن استان، اضافه کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۴۰۰ پروژه مسکن روستایی در سطح استان در دست اجرا است که امروز بهطور نمادین، ۱۲۰ واحد مسکونی نوسازی شده افتتاح و تحویل متقاضیان شد.
وی با اشاره به توصیه امام شهید کشورمان افزود: در شرایط کنونی، هیچ مسئولی نباید شب و روز بشناسد و همگی موظف هستیم با تمام توان در مسیر رفع مشکلات مردم گام برداریم.
۴۴ اجرای طرح هادی روستایی در ارومیه افتتاح شد
همچنین با حضور رحمانی استاندار آذربایجانغربی، ۴۴ اجرای طرح هادی روستایی شهرستان ارومیه به صورت متمرکز در روستای آلمان آباد به بهرهبرداری رسید.
رحمانی در این مراسم نیز با بیان اینکه امروز ۴۴ روستا صاحب اجرای طرح هادی شدند افزود: یک هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرحهای اعتبار صرف شده است تا شاهد توسعه روستایی باشیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به روستاها اظهار کرد: محرومیت زدایی و آبادانی از شاخصههای اجرایی در روستاها است وطرح هادی نیز در این راستا پیش میرود و این صرفا کار بنیاد مسکن نیست بلکه دستگاههای مجموعه خدمات رسان همانطور که در توسعه وآبادنی روستاها تلاش میکنند، قدرتمند تر از گذشته نمایان گر این خدمات باشند.
