۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

حمل و نقل عمومی کاشان برای بانوان رایگان است

حمل و نقل عمومی کاشان برای بانوان رایگان است

کاشان- سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان از خدمت رسانی رایگان اتوبوس های درون شهری در روز میلاد حضرت معصومه (س) روز دختر خبر داد.

سعید آستانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دستور شهردار کاشان، خدمت رسانی به دختران و بانوان کاشانی در روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه مصادف با میلاد پربرکت حضرت معصومه (س) به صورت رایگان صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این خدمت رسانی رایگان در تمام خطوط سرویس دهی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان انجام می پذیرد.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان همچنین به خدمت رسانی مستمر این سازمان با وجود تعطیلی مدارس و دانشگاه ها اشاره و عنوان کرد: این سازمان علاوه بر جابجایی شهروندان طی این ایام، عهده دار وظیفه ساماندهی تردد در محل برگزاری اجتماعات خودجوش مردمی را نیز عهده دار است.

کد مطلب 6804354

