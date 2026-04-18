حمل و نقل عمومی کاشان برای بانوان رایگان است

سعید آستانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دستور شهردار کاشان، خدمت رسانی به دختران و بانوان کاشانی در روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه مصادف با میلاد پربرکت حضرت معصومه (س) به صورت رایگان صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این خدمت رسانی رایگان در تمام خطوط سرویس دهی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان انجام می پذیرد.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان همچنین به خدمت رسانی مستمر این سازمان با وجود تعطیلی مدارس و دانشگاه ها اشاره و عنوان کرد: این سازمان علاوه بر جابجایی شهروندان طی این ایام، عهده دار وظیفه ساماندهی تردد در محل برگزاری اجتماعات خودجوش مردمی را نیز عهده دار است.