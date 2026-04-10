روایت یک رسانه غربی از جلسه ترامپ با دبیر کل ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز ناگفته هایی از جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مارک روته دبیر کل ناتو فاش کرد.

این رسانه نوشت: به گفته یکی از مقامات کاخ سفید، ترامپ به دبیر کل ناتو گفته است که این ائتلاف آزمایش شده و شکست خورده است.

فایننشال تایمز به نقل از این منابع گزارش داد: ترامپ ترامپ در دیدار با دبیرکل ناتو عصبانی بود و کشورهای اروپایی را که به نظر او به اندازه کافی از جنگ حمایت نمی کنند، تهدید به مجازات کرد.

پیش از این نیز پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی به جزئیات دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، پرداخت و آن را «بسیار پرتنش» توصیف کرد.ه بود

در این جلسه که روز چهارشنبه برگزار شد، ترامپ ناامیدی و خشم شدید خود را از عدم حمایت کافی متحدان ناتو از آمریکا در مواجهه با ایران و بحران تنگه هرمز ابراز داشت.

بر اساس گفته‌های سه منبع اروپایی که نخواستند نامشان فاش شود، ترامپ در این دیدار پشت درهای بسته، سازمان ناتو و به ویژه کشورهای اسپانیا و فرانسه را مورد انتقاد شدید قرار داد.

یکی از این مقامات ارشد اروپایی در گفت‌وگو با پولیتیکو اظهار داشت: «وضعیت کاملاً افتضاح بود. کل گفت‌وگو چیزی جز یک حمله لفظی خشمگینانه نبود.»

وی افزود: «ترامپ ظاهراً تهدید کرد که هر کاری از دستش بربیاید علیه ناتو انجام خواهد داد.»

این منابع همچنین گزارش دادند که ترامپ به روته اعلام کرده است که در حال بررسی گزینه‌هایی برای اقدام تلافی‌جویانه علیه اعضای ناتو است، هرچند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نشد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از متحدان خود خواست تا برای بازگشایی عملی تنگه هرمز اقدامات فوری انجام دهند.

با این حال، یک مقام کاخ سفید این گزارش‌ها را تکذیب کرده و مدعی شد: ترامپ هیچ درخواست مشخصی از ناتو نداشته است.

این مقام تاکید کرد: «همانطور که خود ترامپ دیروز گفت، ناتو در آزمون مردود شد.

او الان هیچ انتظاری از ناتو ندارد و چیزی از آنها نخواسته، مخصوصاً اینکه اروپا بیش از آمریکا از تنگه هرمز سود می‌برد.