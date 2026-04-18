فرماندار تالش: زنان در جنگ رمضان میادین را سنگر دفاع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سهساری عصر شنبه در نشستی که با حضور جمعی از دختران و بانوان قشرهای مختلف برگزار شد، ضمن تبریک میلاد با سعادت کریمه اهل بیت(س) و گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید دبستان میناب، سیمای بانوی ایرانی را آمیزهای از نجابت و شجاعت توصیف کرد و گفت: بانوان و دختران این سرزمین، تنها بخشی از آمار جمعیتی نیستند، بلکه آنان هویت اصیل، نماد تمدن و روح حیاتبخش این دیار کهنزمین هستند که با سرانگشت تدبیر و ایمان خود، تاریخ را به زیبایی رقم زدهاند.
فرماندار تالش با اشاره به نقشآفرینی بیبدیل زنان در سرنوشت سیاسی کشور، افزود: اراده مستحکم شما در تمامی عرصهها، بهویژه در پیشگاه صندوقهای رأی و همچنین شجاعت در میدان داوطلبی، نشان از بلوغ سیاسی و تعهدی است که ریشه در عشق به وطن دارد. شما با مشارکت فعال خود ثابت کردهاید که ستون استوار مردمسالاری دینی هستید.
جمشیدی به حماسهآفرینی زنان در دوران حساس اخیر اشاره کرد و گفت: در کوران جنگ رمضان، آن زمان که دشمن خیال باطل در سر میپروراند، این شما بودید که بدون هیچ ترسی، خیابانها و میادین را به سنگر دفاع از آرمانها تبدیل کردید. حضور مقتدرانه شما در صحنه و حمایت قاطعانه از نیروهای مسلح غیور، لرزه بر اندام بدخواهان انداخت و ثابت کرد که زن ایرانی، در روز حادثه، پیشقراول دفاع از کیان جمهوری اسلامی است.
فرماندار تالش در پایان، ضمن تجلیل از دیدگاههای مطرح شده، وعده داد که از ظرفیت عظیم و فکر خلاق بانوان و دختران تالشی در مدیریت اجرایی و تصمیمسازیهای کلان شهرستان بیش از پیش بهره گرفته شود.
در ادامه این نشست، تعدادی از بانوان از قشرهای مختلف از جمله فرهنگیان، ورزشکاران و فعالان اجتماعی، در فضایی صمیمی به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادات خود در مسیر اعتلای شهرستان تالش پرداختند و بر عزم راسخ خود برای تداوم مسیر خدمت و پایداری تأکید کردند.
نظر شما