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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

فرماندار تالش: روستای مریان به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی می شود

فرماندار تالش: روستای مریان به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی می شود

تالش- فرماندار تالش گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، روستای مریان به عنوان روستای نمونه گردشگری و فرهنگی معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری عصر دوشنبه در نشست مشترک با شرکت سرمایه‌گذار روستای باستانی مریان که با حضور نمایندگان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و اداره منابع طبیعی برگزار شد، عنوان کرد: روستای تاریخی مریان با برخورداری از تمدنی سه‌هزار ساله، فرهنگ اصیل، طبیعت بکر، صنایع دستی ارزشمند و مردمانی سخاوتمند، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان تالش و استان گیلان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ و معرفی این میراث ارزشمند افزود: توسعه مریان باید بر پایه صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه و در چارچوب اصول توسعه پایدار دنبال شود تا ضمن حفاظت از آثار و منابع طبیعی، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال روستایی نیز فراهم شود.

فرماندار تالش با بیان اینکه پروژه سرمایه‌گذاری در روستای باستانی مریان در چند فاز اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در فاز نخست، احداث پل معلق گردشگری و اجرای طرح مدیریت پسماند در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد شرکت سرمایه‌گذار نسبت به انجام نقشه‌برداری از محدوده مورد نظر اقدام کرده و پس از اخذ مختصات دقیق، استعلام‌های لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط برای آغاز مراحل اجرایی پروژه انجام شود.

جمشیدی همچنین ایجاد موزه تاریخی و مردم‌شناسی، توسعه صنایع دستی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مراحل بعدی این طرح عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در معرفی تاریخ و تمدن تالش، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصاد روستایی ایفا کند.

کد مطلب 6907739

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    نظرات

    • بهمن شیرگیر تالش رزمنده وایثارگر تالش IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      درتالش آق اولرومریان وشکردشت وسوباتان خیلی جاهای خوب ودیدنی دارند وگردش گران از هرجای دنیا وایران برای دیدن به روستاهای تالش وشکردشت وسوباتان وآق اولرومریان سفر میکنند

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