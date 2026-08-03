فرماندار تالش: روستای مریان به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری عصر دوشنبه در نشست مشترک با شرکت سرمایه‌گذار روستای باستانی مریان که با حضور نمایندگان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و اداره منابع طبیعی برگزار شد، عنوان کرد: روستای تاریخی مریان با برخورداری از تمدنی سه‌هزار ساله، فرهنگ اصیل، طبیعت بکر، صنایع دستی ارزشمند و مردمانی سخاوتمند، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان تالش و استان گیلان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ و معرفی این میراث ارزشمند افزود: توسعه مریان باید بر پایه صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه و در چارچوب اصول توسعه پایدار دنبال شود تا ضمن حفاظت از آثار و منابع طبیعی، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال روستایی نیز فراهم شود.

فرماندار تالش با بیان اینکه پروژه سرمایه‌گذاری در روستای باستانی مریان در چند فاز اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در فاز نخست، احداث پل معلق گردشگری و اجرای طرح مدیریت پسماند در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد شرکت سرمایه‌گذار نسبت به انجام نقشه‌برداری از محدوده مورد نظر اقدام کرده و پس از اخذ مختصات دقیق، استعلام‌های لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط برای آغاز مراحل اجرایی پروژه انجام شود.

جمشیدی همچنین ایجاد موزه تاریخی و مردم‌شناسی، توسعه صنایع دستی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مراحل بعدی این طرح عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در معرفی تاریخ و تمدن تالش، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصاد روستایی ایفا کند.