حضور علنی الحمیداوی در یک راهپیمایی بعد از تعیین جایزه از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، بعد از گذشت چند روز از تعیین جایزه ۱۰ میلیون دلاری از سوی آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره ابوحسین الحمیداوی دبیرکل گردان های حزب الله عراق، وی در راهپیمایی گسترده در کربلای معلی حاضر شد.

این راهپیمایی بر اتحاد میان میادین نبرد مقابل دشمن صهیونیستی و استقبال از آتش بس لبنان برگزار شد. الحمیداوی با یک چفیه بر روی سر و عقال سیاه در این راهپیمایی ظاهر شد.

لازم به ذکر است روز سه شنبه گذشته وزارت خارجه آمریکا برای پیدا کردن الحمیداوی دست به دامن تعیین جایزه شد.