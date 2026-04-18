۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

علوی مقدم: پنج هزار میلیارد به شهرداری‌های خراسان شمالی تخصیص یافت

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: حدود پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۴ به حساب شهرداری‌ها واریز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم عصر روز شنبه در دیدار با اعضای شورای شهر بجنورد که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: حدود پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۴ به حساب شهرداری‌های استان واریز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: این اعتبار به منظور تسریع در پروژه‌های عمرانی و بهبود وضعیت شهری اختصاص یافته است.

علوی مقدم بر اهمیت پیگیری جدی تخصیص اعتبارات و استفاده بهینه از آن‌ها تأکید کرد و گفت: اعتبارات تخصیصی باید به درستی در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شهرداری‌ها باید از این منابع برای بهبود کیفیت زندگی شهری و ساماندهی پروژه‌های عمرانی استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی همچنین به موضوعات دیگری نظیر طرح جامع شهری بجنورد، طرح امامزاده سید عباس (ع) و ضرورت جذب پیمانکار برای کارخانه کمپوست اشاره کرد و بر تسریع در اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

علوی مقدم در پایان گفت: امسال سه هزار و ۶۸۰ تن قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی در حال حمل است.

