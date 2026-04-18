به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم عصر روز شنبه در دیدار با اعضای شورای شهر بجنورد که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: حدود پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۴ به حساب شهرداری‌های استان واریز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: این اعتبار به منظور تسریع در پروژه‌های عمرانی و بهبود وضعیت شهری اختصاص یافته است.

علوی مقدم بر اهمیت پیگیری جدی تخصیص اعتبارات و استفاده بهینه از آن‌ها تأکید کرد و گفت: اعتبارات تخصیصی باید به درستی در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شهرداری‌ها باید از این منابع برای بهبود کیفیت زندگی شهری و ساماندهی پروژه‌های عمرانی استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی همچنین به موضوعات دیگری نظیر طرح جامع شهری بجنورد، طرح امامزاده سید عباس (ع) و ضرورت جذب پیمانکار برای کارخانه کمپوست اشاره کرد و بر تسریع در اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

علوی مقدم در پایان گفت: امسال سه هزار و ۶۸۰ تن قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی در حال حمل است.