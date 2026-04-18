عملیات اجرایی ساخت ساختمان MRI در بیمارستان رودان آغاز شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی ساخت ساختمان و نصب و راهاندازی مرکز (MRI) در بیمارستان شهر رودان، با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
در این مراسم که با مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی حوزه گلخانهداری و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای خدمات درمانی منطقه، اظهار داشت: آیین ساخت ساختمان MRI بیمارستان را با مشارکت مجموعه مدیران، فعالان اقتصادی و گلخانهدارانی که تقبل کردند این کار را با دانشگاه علوم پزشکی بسازند، آغاز میکنیم.
وی با اشاره به تدوین برنامه «نهضت سلامت» در استان هرمزگان، افزود: این برنامه محصول مشارکت همه بخشها بود و امروز خیرین محترم، بنگاههای اقتصادی، فعالان اقتصادی و همه کسانی که انگیزه حضور در این کار خیرخواهانه را داشتند، در این حرکت همدلانه مشارکت کردند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان در شاخص سلامت فاصله معناداری داشت، خاطرنشان کرد: امسال آهنگ ساخت و ساز برای تحویل هزار تخت بیمارستانی را افزایش خواهیم داد.
آشوری بیان کرد: افزودن تجهیزات بیمارستانی اعم از امآرآی، رادیولوژی، ماموگرافی و تکمیل ناوگان اورژانس از کارهای بزرگ بود که ذیل نهضت سلامت انجام شد و سال گذشته حدود ۷۰ دستگاه آمبولانس به مراکز سلامت و بیمارستانها تحویل داده شد که امری بینظیر بود.
استاندار هرمزگان در پایان گفت: با مشارکت همگانی تلاش میکنیم فاصلهها را در شاخصهای درمانی کاهش دهیم و خدمترسانی را سرعت ببخشیم تا ملالی برای مردم استان در کاستیها نداشته باشیم.
