به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شهابی‌نیا صبح شنبه در جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی استاندار همدان، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت، اظهار کرد: با وجود اینکه در اسناد بالادستی، گردشگری به عنوان اولویت نخست همدان تعیین شده است، اما در سالیان گذشته این حوزه نتوانسته کمک قابل توجهی به اقتصاد استان نماید.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بومی و تاریخی همدان، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور را راهکاری جدی برای شکوفایی اقتصادی استان دانست و افزود: این شرکت‌ها از طریق درآمدزایی و اشتغال‌زایی می‌توانند نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا کنند.

شهابی‌نیا با انتقاد از گرانی‌های اخیر، بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق اقتصادی به مردم تاکید کرد و گفت: نیاز است سخنگویی برای استان تعیین شود تا اطلاعات اقتصادی شفاف و صحیح را به اطلاع عموم برساند.

وی با یادآوری مدل اقتصادی تعاونی‌ها در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: تشکیل تعاونی‌ها در محلات کم‌برخوردار و اختصاص سهمیه‌های خاص به اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند گره‌گشا باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان همچنین به مشکلات مشاغل خانگی اشاره کرد و خواستار ارائه بسته‌های حمایتی برای این قشر شد و گفت: قطعی اینترنت مشکلات این حوزه را تشدید کرده است و لازم است سیاست‌گذاران دولت توجه ویژه‌ای به فعالان این بخش اقتصادی داشته باشند.

شهابی‌نیا در پایان، بر ضرورت تشکیل گروه مشورتی متشکل از متخصصان برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی مردم تاکید کرد.