به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن احمدی شامگاه شنبه در حاشیه نشست مشترک مدیران ارشد استانی و شهری، افزود: سازوکار جدید عملیاتی برای مقابله با پدیده نازیبای تکدی‌گری در ساری مطرح شد که بر اساس آن، شهرداری با مشارکت محوری بهزیستی و نیروی انتظامی، فاز جدید جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان را آغاز خواهد کرد.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد تا در یک اقدام مشترک و هماهنگ، شهرداری ساری با همکاری سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی، نسبت به جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر و میادین اصلی اقدام کنند.

احمدی ادامه داد: همچنین در این نشست تأکید شد که فرمانداری و دادستانی مرکز استان به عنوان نهادهای حاکمیتی و نظارتی، پشتیبانی‌های لازم را برای تسریع در فرآیندهای قانونی و رفع موانع اجرایی به عمل آورند تا این طرح با قدرت و استمرار بیشتری اجرایی شود.

شهردار ساری، ضمن استقبال از این هم‌گرایی بین‌دستگاهی اظهار داشت: حفاظت از آراستگی بصری شهر و آرامش روانی شهروندان وظیفه همگانی است و با ورود مستقیم دستگاه قضایی و حمایت فرمانداری، فرآیند جمع‌آوری و انتقال متکدیان به مراکز حمایتی با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد تا شاهد شهری با انضباط‌تر و زیباتر باشیم.