متکدیان شهر ورامین جمع آوری و ساماندهی شدند

محسن پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح که براساس مصوبه شورای تأمین شهرستان ورامین انجام شد، همه متکدیان ساکن و مستقر جمع آوری و پس از شناسایی و تعیین تابعیت، تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

وی این طرح را در راستای جلوگیری از آسیبها و مخاطرات اجتماعی، تأمین رفاه و آسایش شهروندان دانست و بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون با همکاری امور اجتماعی فرمانداری، نیروی انتظامی، بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، حوزه های معاونتهای فرهنگی و اجتماعی و معاونت خدمات شهری، سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین و بخشداری مرکزی ورامین این طرح با موفقیت اجرا و در صورت لزوم تا پایان سال جاری نیز این طرح ادامه خواهد داشت.

هشدار به متکدیان باندی و گروهی

مسئول واحد رفع مزاحمتهای شهری شهرداری ورامین با هشدار به متکدیان باندی و گروهی اضافه کرد: متکدیان عضو باندهای گروهی، اغلب از حوزه شهر تهران و شهرهای غرب استان تهران به این منطقه هجوم آورده و در صورت شناسایی و جمع آوری مجدد به نیروی انتظامی و مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی در پایان عنوان داشت: تا کنون با اجرای سه طرح ضربتی تعداد 47 نفر متکدی زن، مرد و کودک شناسایی و متکدیان ایرانی تحویل اداره بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و متکدیان خارجی نیز با هماهنگی امور اتباع فرمانداری شهرستان ورامین، تحویل اردوگاه های تعیینی شدند.