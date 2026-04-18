به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با همراهی معاون اقتصادی استاندار، فرماندار تنگستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از یک مرکز تکثیر میگو در تنگستان که از حملات جنگ رمضان آسیب دیده بود، بازدید و در جریان آخرین وضعیت این مجموعه قرار گرفت.



استاندار بوشهر در این بازدید با محکوم کردن تهاجم صهیونیستی- آمریکایی به تاسیسات تولیدی کشور اظهار کرد: دشمن با خوی تجاوزگری، به مراکز غیر نظامی از جمله تاسیسات انرژی و واحدهای تولیدی و صنعتی حمله کرد که خسارات زیادی به بار آورد.

وی افزود: بلافاصله اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی جهت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم آغاز شد و دولت چهاردهم برای این مهم، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.

مرکز تکثیر میگو واقع در روستای باشی شهرستان تنگستان دارای ۴ سوله و تجهیزات و امکانات آبزی‌پروری، با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان، در حمله دشمن متخاصم تخریب شد.