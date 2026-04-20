هشدار روسیه: جنگ علیه ایران تبعات سنگینی برای اروپا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که بحران پیرامون ایران و توقف حرکت کشتی ها در تنگه هرمز، اتحادیه اروپا را با شوک رکود تورمی رو به رو می‌کند.

وی اضافه کرد، توقف حرکت کشتی ها در تنگه هرمز، آسیب رساندن به زیرساخت های انرژی و به صورت کلی بحران پیرامون ایران، در حال حاضر به صورت خاص اقتصاد اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. طبق اظهارات خود مقامات اروپایی، اتحادیه اروپا می‌تواند با شوک رکود تورمی (کاهش همزمان رشد اقتصادی و افزایش تورم) مواجه شود.

گروشکو بیان کرد، برآوردهای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ از ۱.۴% به ۰.۸-۱% کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که پیش‌بینی نرخ تورم از ۲.۱٪ به ۳.۱٪ افزایش یافته است.