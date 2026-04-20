گاردین: دولت آمریکا در آستانه فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد، پیامدهای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اظهارات متناقض دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شکاف عمیقی حتی در میان هواداران او ایجاد کرده تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند که دولت ترامپ در آستانه فروپاشی است.

در این گزارش آمده است، ترامپ از طریق اقداماتی از جمله آغاز جنگ بی‌نتیجه علیه ایران، ایجاد تورم و توهین به مسیحیان در میان هوادارانش شکاف ایجاد کرده است.

گاردین اضافه کرد، بسیاری از این هواداران از رأی خود به ترامپ ناراضی هستند. لنس جانسون یکی از آنها است. این پیمانکار ۴۷ ساله که سه بار به دونالد ترامپ رأی داده است، اکنون احساس پشیمانی می‌کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ طی دو هفته گذشته با اظهاراتش علیه پاپ شرایط را برای خودش وخیم تر کرده است. 2 هفته گذشته مخرب ترین دوره ریاست جمهوری ترامپ به شمار می رود. وی در جلسه محاکمه در خصوص پرونده‌ای علیه وال استریت ژورنال مربوط به پرونده جفری اپستین و همچنین در حمایت های سیاسی از ویکتور اوربان همپیمانش در مجارستان شکست خورد.

گاردین تاکید کرد، ترامپ اکنون پس از آغاز جنگ نامحبوب علیه ایران، با افزایش شدید قیمت سوخت دست و پنجه نرم می‌کند و به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت است.

نتایج نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک نشان می دهد تنها ۳۶ درصد از رأی‌دهندگان رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران را تأیید می‌کنند. ، دو سوم از آنها، ترامپ را مسئول افزایش اخیر قیمت بنزین می‌دانند. وی به پایین‌ترین میزان محبوبیت در دوره دوم ریاست جمهوری خود رسیده است.