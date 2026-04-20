جنگ را از دل یک دفترچه خصوصی بازخوانی کردم

حسین شرفخانلو، با تشریح تازهترین آثار خود در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «پنج سفر» در واقع روایت سفر من به لبنان است که با محوریت حضور در تشییع شهید سیدحسن نصرالله شکل گرفت. چند روز پیش از مراسم در لبنان حضور داشتم و همچنین در مراسم تشییع شهید سیدهاشم صفیالدین در جنوب لبنان نیز شرکت کردم و حاصل این حضور، یک سفرنامه جمعوجور شده که از درِ خانه خودم آغاز میشود و تا بازگشت به همان نقطه ادامه دارد.
وی افزود: این اثر صرفاً یک سفرنامه ساده نیست، بلکه با تعمد، روایتی اجتماعی با نگاهی تاریخی به لبنان، روابط ایران و لبنان و حتی سرزمینهای واسط مانند ترکیه که در گذشته بخشی از قلمرو عثمانی بوده و همچنین کشورهایی مانند قطر، امارات و عراق و نسبت آنها با مسئله فلسطین و تحولات لبنان است.
این نویسنده ادامه داد: این کتاب توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و تلاش کردهام در آن، حواشی و لایههای کمتر دیدهشده این سفر را ثبت کنم.
گذری به آرامگاه شهر خوی
شرفخانلو در ادامه به اثر دیگری از خود اشاره کرد و گفت: کتاب دیگری که نوشتهام «اداره مرگ» نام دارد. مجموعهای از روایتهای مستقیم از مواجهه با مرگ و زندگی در فضای آرامستان است. من حدود ده سال مدیر آرامستان شهرمان خوی بودهام و همچنان در این حوزه فعالیت دارم و در این مدت، با موقعیتها و روایتهایی مواجه شدم که کمتر در جایی ثبت شدهاند.
وی افزود: این کتاب روایت آدمهایی است که میمیرند، روایت کسانی است که دچار فقدان میشوند و همچنین روایت اتفاقاتی است که در اثر کار در قبرستان برای افراد رخ میدهد. بسیاری از این موقعیتها تا زمانی که فرد در چنین فضایی قرار نگیرد، قابل درک نیست. به همین دلیل احساس کردم ثبت این تجربهها ضروری است.
او با اشاره به شرایط حساس جامعه در زمان همهگیری ویروس کرونا ادامه داد و گفت: در این ده سال، دوران کرونا را هم تجربه کردیم که شرایط بسیار خاص و سختی را رقم زد و روابط اجتماعی را دستخوش تغییر کرد. «اداره مرگ» تلاشی است برای ثبت این مواجههها. این کتاب توسط سوره مهر و مؤسسه مدرسه نوشتن منتشر شده اما به دلیل برخی اشکالات فنی در چاپ، با اصلاحاتی مجدداً منتشر شد.
بازنویسی خاطراتی که منتشر نشد
این نویسنده در بخش دیگری از سخنان خود از آمادهسازی کتاب سومی خبر داد و گفت: کتاب سوم، بازنویسی یک دفترچه متعلق به یک رزمنده اهل خوی است. این رزمنده یادداشتهایی را در دوران حضورش در جبهه نوشته؛ نه برای انتشار، بلکه برای دختر خردسالش که تازه متولد شده بود.
وی افزود: این رزمنده تصور میکرد ممکن است شهید شود و دخترش در آینده این سؤال را داشته باشد که چرا پدرش او را ترک کرده است. به همین دلیل، تمام روزمرگیها، احساسات، عملیاتها، مرخصیها و حتی تفاوت فضای جبهه و پشت جبهه را با صداقتی کامل و بدون ملاحظه در این دفترچه ثبت کرده است.
شرفخانلو ویژگی مهم کتاب را خاطرات یادداشت شده در جبهه دانست و ادامه داد: ویژگی مهم این اثر این است که نوشتهها فقط مربوط به زمان حضور در جبهه است و در دورههای بازگشت به شهر، چیزی در دفتر ثبت نشده است. همچنین مواجهههای شخصی با آنچه خود رزمنده «امدادهای غیبی» مینامد، در این یادداشتها بهصورت مستقیم آمده است. از آنجا که نویسنده این دفترچه در حوزه اطلاعات عملیات فعالیت داشته، متن از دقت و جزئیات بالایی برخوردار است و میتوان آن را یک سند دستاول جنگ دانست.
وی با اشاره به حادثه تلخ از دست دادن دختر راوی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که این رزمنده پس از پایان جنگ شهید نمیشود، اما سالها بعد، دخترش در یک سانحه جان خود را از دست میدهد و این دفترچه باقی میماند. حدود چهار دهه بعد، تصمیم گرفته میشود این اثر منتشر شود. من این دفترچه را بازنویسی کردهام و با افزودن پاورقیها و توضیحات لازم برای نسل جدید، آن را آماده انتشار کردهایم و امیدواریم به نمایشگاه کتاب برسد و قرار است در انتشارات روایت فتح منتشر شود.
دیوانی که بعد از ۲۰۰سال دوباره منتشر شد
شرفخانلو در ادامه به اثر دیگری اشاره کرد و گفت: کتاب بعدی، تصحیح یک دیوان تاریخی متعلق به میرزا عبدالوهاب حقیر خویی است؛ شاعری آیینی از دوره ناصرالدینشاه که اشعار او عمدتاً در حوزه مرثیه و مدح اهلبیت(ع) است.
وی افزود: در این دیوان، بهطور مستقیم به حدود ۴۰۰ آیه قرآن و همچنین متون مقاتل و ادعیه اشاره شده که نشاندهنده تسلط بالای شاعر بر منابع دینی و تفسیری است. این موارد نیازمند توضیح و تبیین بود که در قالب پاورقیها به آن پرداختهام.
این نویسنده ادامه داد: برای تهیه این اثر، نسخههای مختلف خطی و چاپ سنگی از آرشیوهای شخصی و منابع مختلف جمعآوری و مقابله شده و در نهایت نسخهای منقح و مشروح آماده شده است. این دیوان حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال پیش یکبار منتشر شده و حدود ۶۰ تا ۷۰ سال پیش نیز گزیدهای از آن به چاپ رسیده بود.
وی در پایان گفت: تلاش داریم این اثر را نیز توسط سوره مهر منتشر کنیم و امیدواریم نسخه کامل و تصحیحشده دیوان میرزا عبدالوهاب حقیر خویی پس از سالها در دسترس مخاطبان قرار گیرد.
