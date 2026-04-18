به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی در اجتماع مردم سنندج با اشاره به تحرکات رسانهای دشمنان اظهار داشت: این اقدامات ریشه در تکبر، خودبزرگبینی و روحیه سلطهطلبی آنان دارد که تلاش میکنند از طریق جنگ رسانهای، مردم را تحت فشار قرار دهند.
حجتالاسلام برومند رازیانی با طرح این پرسش که دشمنان به دنبال تحریم چه کشورهایی هستند، افزود: آیا قصد دارند کشورهای همپیمان خود همچون هند، کره یا ژاپن را نیز تحریم کنند یا در شرایط کنونی به دنبال ایجاد درگیریهای جدید در نقاط مختلف جهان از جمله اوکراین، خلیج فارس یا حتی چین هستند؟
وی با تأکید بر اینکه این رویکردها نشاندهنده سردرگمی و تناقض در سیاستهای آنان است، خطاب به مردم گفت: برادران و خواهران، وعده خداوند متعال حق است و همانگونه که در آیات الهی آمده، نباید هراس به دل راه داد، چرا که شما برتر خواهید بود.
رازیانی خاطرنشان کرد: حفظ روحیه امید و اتکا به وعدههای الهی، مهمترین عامل عبور از شرایط کنونی و خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
