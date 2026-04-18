۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۰

استاندار سمنان: برای جهش تولید از هر «سرمایه‌گذاری» استقبال می‌کنیم

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت تولید را هدف اصلی مدیریتی خود اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در دیدار با مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت در محل دفتر خود جذب سرمایه گذاری و تقویت تولید را رویکرد مدیریت استان عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با ظرفیت های موجود استان سمنان سمت مسیر رشد و شکوفایی را طی می کند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری و دانشگاه ها از ظرفیت های مطلوب این استان است، ادامه داد: با برنامه ریزی و استفاده از این ظرفیت ها و جذب سرمایه گذار می توان به اشتغال و افزایش تولید خیز برداشت.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه ارتقا کیفیت زندگی مردم و توسعه خدمات بهداشت و حوزه آموزش از اولویت های مهم در استان است، اضافه کرد: برای عینیت بخشی به اهداف فوق و طرح های توسعه ای حضور مردم نیز لازم و ضروری است و برای آن باید برنامه ریزی داشت.

کولیوند به لزوم هم افزایی میان دستگاه ها و نهادها و انسجام در سطح مدیریتی تاکید کرد و اظهار داشت: مجموع این اقدامات منجر به شتاب رونق اقتصادی در استان می شود.

وی ادامه داد: معتقدیم با استفاده از ظرفیت های موجود می توان به رشد و اشتغال، توسعه زیر ساخت ها و جذب سرمایه گذار دست یافت که زمینه ساز رشد و توسعه پایدار است.

کد مطلب 6804573

