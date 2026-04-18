به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در دیدار با مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت در محل دفتر خود جذب سرمایه گذاری و تقویت تولید را رویکرد مدیریت استان عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با ظرفیت های موجود استان سمنان سمت مسیر رشد و شکوفایی را طی می کند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری و دانشگاه ها از ظرفیت های مطلوب این استان است، ادامه داد: با برنامه ریزی و استفاده از این ظرفیت ها و جذب سرمایه گذار می توان به اشتغال و افزایش تولید خیز برداشت.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه ارتقا کیفیت زندگی مردم و توسعه خدمات بهداشت و حوزه آموزش از اولویت های مهم در استان است، اضافه کرد: برای عینیت بخشی به اهداف فوق و طرح های توسعه ای حضور مردم نیز لازم و ضروری است و برای آن باید برنامه ریزی داشت.

کولیوند به لزوم هم افزایی میان دستگاه ها و نهادها و انسجام در سطح مدیریتی تاکید کرد و اظهار داشت: مجموع این اقدامات منجر به شتاب رونق اقتصادی در استان می شود.

وی ادامه داد: معتقدیم با استفاده از ظرفیت های موجود می توان به رشد و اشتغال، توسعه زیر ساخت ها و جذب سرمایه گذار دست یافت که زمینه ساز رشد و توسعه پایدار است.