به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری از عملکرد خوب کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید در تحقق اشتغال تقدیر کرد و ادامه داد: این ارزیابی نباید صرفا بر اساس درصد تحقق رخ دهد.

وی ملاک را برای ایجاد اشتغال ماندگاری و اثر گذاری شغل ایجاد شده دانست و توضیح داد: از سویی هدف گذاری نیز باید بر ظرفیت واقعی و شرایط اقتصادی موجود در استان مبتنی باشد.

استاندار سمنان خواستار تغییر رویکرد دستگاه ها از آمار سازی به سمت ایجاد اشتغال پایدار و اثر بخش شد و ادامه داد: آمارها بدون توجه به پایداری اشتغال منجر به وضعیت معیشت مطلوب نمی شود.

کولیوند از دستگاه ها خواست تا سهم مشخص و هدفمند از برنامه های اشتغال را به فارغ التحصیلان دانشگاه اختصاص دهند و یاد آور شد: از ظرفیت علمی و تخصصی برای مسیر توسعه باید بهره گرفته شود.

وی به کوتاهی برخی دستگاه ها برای جذب اعتبارات انتقاد کرد و افزود: دلایل عدم جذب باید مشخص شود تا از تکرار این عقب ماندگی طی سال های آتی رخ ندهد.