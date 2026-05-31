۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

نقد استاندار سمنان بر اشتغال آماری؛ «فرصت‌های شغلی» تثبیت شوند

سمنان- استاندار سمنان، دستگاه‌های اجرایی را به گذار از آمارسازی به سمت ایجاد فرصت‌های شغلی ماندگار فراخواند و گفت: ملاک نباید فقط درصد تحقق، بلکه پایداری و اثرگذاری شغل ایجاد شده اهمیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری از عملکرد خوب کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید در تحقق اشتغال تقدیر کرد و ادامه داد: این ارزیابی نباید صرفا بر اساس درصد تحقق رخ دهد.

وی ملاک را برای ایجاد اشتغال ماندگاری و اثر گذاری شغل ایجاد شده دانست و توضیح داد: از سویی هدف گذاری نیز باید بر ظرفیت واقعی و شرایط اقتصادی موجود در استان مبتنی باشد.

استاندار سمنان خواستار تغییر رویکرد دستگاه ها از آمار سازی به سمت ایجاد اشتغال پایدار و اثر بخش شد و ادامه داد: آمارها بدون توجه به پایداری اشتغال منجر به وضعیت معیشت مطلوب نمی شود.

کولیوند از دستگاه ها خواست تا سهم مشخص و هدفمند از برنامه های اشتغال را به فارغ التحصیلان دانشگاه اختصاص دهند و یاد آور شد: از ظرفیت علمی و تخصصی برای مسیر توسعه باید بهره گرفته شود.

وی به کوتاهی برخی دستگاه ها برای جذب اعتبارات انتقاد کرد و افزود: دلایل عدم جذب باید مشخص شود تا از تکرار این عقب ماندگی طی سال های آتی رخ ندهد.

