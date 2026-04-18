«نیروی جوان و متخصص» برگ برنده استان سمنان در مسیر توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر شنبه در دیدار با حجت الاسلام عماد مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت به میزبانی استانداری سمنان با اشاره به پروژه‌های عمرانی در دست اجرا، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه آزادراه‌ها را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و گفت: این طرح‌ها نقش مؤثری در تسهیل تردد، افزایش ایمنی و رونق اقتصادی استان خواهند داشت.

وی به ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه‌گذاری، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید بهره برد.

استاندار سمنان با تأکید بر جایگاه ویژه استان سمنان در حوزه منابع انسانی و ظرفیت‌های دانشگاهی اظهار داشت: وجود نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده، یکی از مزیت‌های مهم استان است که می‌تواند در مسیر توسعه دانش‌بنیان نقش‌آفرینی کند.

کولیوند در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه خدمات بهداشتی و آموزشی و توجه به مسائل اجتماعی از جمله اولویت‌های مدیریت استان است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌ها گفت: جلب اعتماد عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود.

استاندار سمنان همچنین بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از همه ظرفیت‌های مدیریتی استان تأکید کرد و افزود: با همکاری و انسجام در سطوح مختلف مدیریتی، می‌توان روند پیشرفت استان را شتاب بخشید.